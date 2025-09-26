Inicio Sociedad Viento
Aseguraron que el viento sur en Mendoza seguirá hasta la madrugada del sábado

El ingreso del sistema frontal estaba pronosticado, pero sorprendió a toda Mendoza las fuertes ráfagas de viento del sur que provocaron una muerte y daños

Por UNO
El viento sur en Mendoza provocó una muerte
El viento sur en Mendoza provocó una muerte, personas heridas y muchos daños. Pronosticaron que estas condiciones se mantienen hasta la madrugada del sábado.Nicolás Ríos / Diario UNO

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo adelantó que el viento del sur acompañado de lluvias y tormentas en Mendoza se extenderá hasta la madrugada del sábado, por lo que reiteró tomar todas las precauciones necesarias y evitar salir de las casas si no es extremadamente necesario.

La especialista detalló en el noticiero El Central, de El Siete, que se cumplió al pie de la letra el pronóstico que adelantó durante toda la semana sobre el fuerte viento del sur en el ingreso de un sistema frontal.

viento niño
El viento afectó al Gran Mendoza desde las 17 de este viernes. Adelantaron que se va a extender hasta la madrugada del sábado.

"Estaba pronosticado que Mendoza iba a estar afectada por diferentes fenómenos meteorológicos, desde viento Zonda desde el mediodía como ocurrió en Uspallata, y luego los vientos del sur que iban a afectar a toda la provincia por el ingreso del frente frío, lo que sucedió alrededor de las 17 en el Gran Mendoza y que había comenzado antes en el sur", sostuvo Elizabeth Naranjo Tamayo.

Explicó que este viento del sur superó los 50 kilómetros por hora, con ráfagas que habrían sido mayores a los 80 kilómetros por hora, "lo que causó la reducción de la visibilidad, el polvo en suspensión, y la caída de árboles". Además, aclaró: "No fue viento Zonda, sino el viento sur asociado al ingreso del sistema frontal".

El viento en Mendoza seguirá durante la madrugada

El pronóstico del tiempo había anticipado que luego de la llegada del sistema frontal se desarrollarían lluvias y tormentas, las cuales comenzaron en el sur y en la zona este de Mendoza.

"Para las próximas horas se espera que sigan estas condiciones durante la noche y la madrugada del sábado", detalló la meteoróloga. "En Gran Mendoza se esperan tormentas aisladas y chaparrones de forma general, además del viento sur".

accidente arbol maipu viento
El fuerte viento del sur que sopló en Mendoza provocó la caída de un árbol sobre un auto y como consecuencia murió una mujer de 37 años.

Desde su experiencia, la especialista aseguró: "Me sorprendió mucho el viento. Si bien estaba pronosticado, otras veces también y no ocurre así. Lo que más me sorprendió es la virulencia del viento sur".

"Pueden producirse por el ingreso de un sistema frontal. Lo que pasó esta semana fue que la humedad subió desde el miércoles, pero los días anteriores estuvo muy seco. Hoy había Zonda en altura y no estaba tan húmedo el ambiente cuando ingresó el viento sur y esto levantó todas las partículas".

Además, dijo que lo que ocurrió este viernes con viento y nubes de tierra ya son materia de estudio de tesis doctorales de algunos científicos.

