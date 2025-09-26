Video impactante: un repartidor de Pedidos Ya se salvó de milagro en medio del viento en Mendoza

Embed - Impactante imagen de un árbol que cae sobre un repartidor en El Algarrobal

La imagen es estremecedora: en cuestión de segundos, el viento arranca el árbol de raíz y lo hace caer justo cuando el trabajador pasaba. El impacto fue inevitable, pero milagrosamente el joven sufrió solo una fractura expuesta.

Desde la Guardia Municipal señalaron que están trabajando en el lugar

Desde la Guardia Urbana Municipal de Las Heras confirmaron el hecho en diálogo con Diario UNO y señalaron que personal médico intervino de inmediato para asistirlo. “El teléfono no deja de sonar, estamos recibiendo llamados constantes por accidentes vinculados al viento”, advirtieron.

El episodio se suma a los numerosos destrozos registrados en toda la provincia: caída de árboles y postes, autos destruidos, cortes de luz y hasta una víctima fatal, en una de las jornadas más críticas que dejó el viento en los últimos meses.