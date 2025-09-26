En vivo: el viento y la tormenta ya se hacen sentir en Mendoza con fuertes ráfagas y caída de ramas

Las ráfagas superan, en localidades como Corralitos, en Guaymallén, los 70 km por hora.

zonda caída de ramas Ya hay grandes ramas caídas por los efectos del zonda.

Las fuertes ráfagas de viento y el granizo ocasionaron daños en distintas zonas de la provincia. En el este, fue principalmente dañino, ya que cayó en seco. Para evaluar daños habrá que esperar que pase la tormenta.

Por el viento, la DGE suspendió las clases en Mendoza

La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento se suspendieron las clases en toda la provincia de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil.

La medida es para todos los niveles y modalidades del turno tarde. En alta montaña, las ráfagas de viento comenzaron a soplar cerca del mediodía.

La recomendación de suspender las clases presenciales en en toda la provincia fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña y del sur de Mendoza.

De todas formas, aseguraron que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.