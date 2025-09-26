Inicio Sociedad vientos
Fenómeno climático

En vivo: el viento y la tormenta ya se hacen sentir en Mendoza con fuertes ráfagas y caída de ramas

El viento estaba pronosticado para el mediodía, pero comenzó pasadas las 16. Hubo caída de ramas y la DGE ya suspendió las clases

Paola Alé
Por Paola Alé [email protected]
La DGE suspendió las clases en toda la provincia por el viento.

Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El viento que estaba pronosticado para este viernes 26 de septiembre, comenzó a soplar con intensidad después de las 16. En pocos minutos, el cielo se volvió completamente gris y la visibilidad se tornó baja. El viento que sopla no es zonda, sino viento sur, por lo que es frío.

A causa del fuerte viento, un hombre falleció en Maipú

Cerca de las 18 comenzó una fuerte caída de granizo en seco en la zona Este de la provincia: zona de San Roque (una localidad limítrofe entre Maipú y San Martín) y en el distrito de Barriales, en el departamento de Junín.

Las ráfagas superan, en localidades como Corralitos, en Guaymallén, los 70 km por hora.

zonda caída de ramas
Ya hay grandes ramas caídas por los efectos del zonda.

fuerte viento zonda caida arboles

Fotos y videos del viento en Mendoza

Las fuertes ráfagas de viento y el granizo ocasionaron daños en distintas zonas de la provincia. En el este, fue principalmente dañino, ya que cayó en seco. Para evaluar daños habrá que esperar que pase la tormenta.

granizo 1

Por el viento, la DGE suspendió las clases en Mendoza

La Dirección General de Escuelas informó que debido a la presencia de viento se suspendieron las clases en toda la provincia de Mendoza. La decisión fue tomada en base a las recomendaciones de Defensa Civil.

La medida es para todos los niveles y modalidades del turno tarde. En alta montaña, las ráfagas de viento comenzaron a soplar cerca del mediodía.

La recomendación de suspender las clases presenciales en en toda la provincia fue de Defensa Civil, y la DGE acató el consejo para evitar problemas para docentes y alumnos de las escuelas de esa localidad de alta montaña y del sur de Mendoza.

De todas formas, aseguraron que las clases deben seguir de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

