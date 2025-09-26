Por el viento, se incendió parte de una escuela de Maipú cuando los alumnos aún estaban adentro

Si bien la situación está controlada, hubo temor en los estudiantes y sus familias.

Qué dijeron desde el municipio de Maipú sobre el incendio de la escuela

Por parte del municipio de Maipú, quien habló del incendio de escuela Álamos Mendocinos fue Eduardo Mezzabotta, quien ocupa el cargo de Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos.

Según dijo en Radio Nihuil, el siniestro no fue grave, se controló en pocos minutos y ocurrió por el incendio de campos incultos cercanos a la institución.

La dirección a la que representa Mezzabotta ha tenido mucho trabajo en la jornada de este viernes, porque este fue uno de los departamentos más afectados de la provincia. Hay que recordar que falleció una mujer aplastada por un árbol que cayó encima de su vehículo.