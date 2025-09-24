Alumnos de Los Corralitos, del aula a la bodega elaborando vinos con la consigna de San Martín y Merceditas

estudiantes de la escuela tecnica los corralitos muestran los vinos elaborados por ellos Un estudiante muestra los vinos elaborados por todo un equipo de trabajo en la escuela 4-025 Los Corralitos.

Una particularidad de esta línea de vinos es que cada botella lleva en la contraetiqueta una máxima del General José de San Martín dirigida a su hija Merceditas, enmarcando la producción en el Bicentenario de esas enseñanzas. Según Arias, la idea surgió de los mismos alumnos: “Siempre les decimos que hay que buscar que el producto tenga impacto, que vaya un poquito más allá, que se diferencie de otros productos. La escuela es muy sanmartiniana; los chicos de segundo hacen un viaje al Manzano Histórico, trabajan mucho sobre San Martín. Este año, se les ocurrió vincular los vinos con San Martín. En un principio habíamos pensado presentar los vinos allá, pero la cuestión económica se complicó”.

La idea simbólica de recordar las máximas para Merceditas, la hija de San Martín

El director detalló cómo se eligieron las máximas: “Hablando con distintas profesoras, una de lengua nos dijo que era el bicentenario de las máximas. Tiramos la idea y entre todos la fuimos redondeando. Cada botella tiene una máxima y un consejito relacionado con ella. Buscamos también trabajar el consumo responsable: que no se tomen tres litros de vino, sino una copa, con buena compañía, a la temperatura adecuada. Tomar menos, disfrutar más. Esa es la idea principal”.

presentacion de los vinos en 2019 escuela los corralitos Una presentación de vinos de 2019. En esta ocasión se elaboraron distintas variedades, todas inspiradas en las máximas de San Martín a Merceditas.

La educación técnica es la columna vertebral de Los Corralitos. “Nuestra escuela tiene seis años de formación, casi doble escolaridad. Buscamos que los chicos salgan con herramientas para insertarse en el mundo del trabajo, aunque también tenemos mucho éxito en el ingreso a universidades. Somos la escuela de Mendoza con más horas de pasantía. Tenemos un proyecto con el Colegio Don Bosco de Rodeo del Medio, donde nuestros alumnos cursan una semana en su escuela y ellos en la nuestra. Así les damos herramientas para crecer”, relató Arias.

El compromiso no se limita a la vitivinicultura. Los alumnos de sexto año desarrollaron el proyecto Green Boss, un fertilizante ecológico que participa en certámenes de innovación y ya ha despertado interés de empresas como YPF. “Ese proyectito es espectacular. Nos llena de orgullo ver a los chicos crear soluciones reales, con impacto ambiental y social”, destacó el director.

El orgullo de pertenecer a la escuela Los Corralitos

Además, la escuela fomenta la creatividad y la expresión literaria: los alumnos de segundo año escriben micro relatos, mientras que los de cuarto elaboran cuentos de terror, algunos tan potentes que “te pegan en el alma”, según Arias. La educación técnica, el arte y la ética se combinan con pasión en un proyecto que refleja la identidad de la escuela: “Primero buscamos formar buenas personas: honestas, responsables, que sepan expresarse y cumplir con los horarios. Después les damos herramientas para que puedan insertarse en el mundo laboral, y si quieren, también continuar estudios afines a agronomía o enología. Nuestro lema es ‘Orgulloso de ser Corralitos’. Y de verdad, nos sentimos orgullosos”, aseguró.

vino torrontes escuela los corralitos El torrontés elaborado por el equipo de alumnos y docentes del establecimiento. Cada etiqueta tiene una máxima.

El evento contó con la presencia de destacadas figuras de la historia y la cultura mendocina. Miriam Agüero de Rauzi, docente jubilada y apasionada de la historia local. Por su parte, Marcelo Calabria, reconocido sanmartiniano y autor de varios libros, ofreció una charla apasionada sobre la figura de San Martín como padre y ciudadano ejemplar, y destacó la nueva línea vitivinícola en su columna de Memo: “Cada botella lleva en su contraetiqueta una máxima, con su explicación y comentario del proceso de elaboración. Una lección de historia, ética y trabajo en equipo embotellada con orgullo y pasión”.

La colaboración de la comunidad fue clave para el éxito del proyecto. La Escuela Pouget y su director aportaron uvas Tempranillo; la empresa Verallia donó más de dos mil botellas; la empresa de transporte Mauri facilitó el traslado con un precio especial; Vinventions proporcionó mil tapones de primera calidad; y la periodista Keca Sarmiento cubrió el evento, sumando visibilidad y profesionalismo a la presentación.

Lo sucedido en La Paz y la inversión que debe hacerse en la educación

“Como reflexión, mientras presentábamos los vinos, ocurrió un triste hecho en La Paz y no podíamos dejar de pensar que esto podría haber pasado en nuestra escuela. La educación nunca será un gasto, es una inversión. Cada peso aportado para mejorar la realidad de docentes y alumnos es un bálsamo y un salvavidas para la labor educativa, especialmente en las escuelas técnicas”, sostuvo Arias, conmovido.

tres botellas elaboradas por escuela los corralitos

La línea de vinos 2025 de Los Corralitos combina excelencia técnica, pasión y un profundo sentido de identidad. El Malbec, Torrontés, blends y licorosos no solo son productos de aprendizaje y práctica, sino también testimonio de historia, cultura y trabajo en equipo. Cada botella es un reflejo de esfuerzo, creatividad y compromiso.

“Creemos que lo que hacemos debe difundirse. Somos 200 personas trabajando en equipo, y puedo asegurar que 190 están muy comprometidas con la escuela. Queremos que se sepa lo que hacemos, porque es motivo de orgullo”, finalizó Walter Arias.

La Expo Corralitos, que se celebrará el jueves 9 de octubre, será la ocasión para que la comunidad deguste los vinos y conozca de cerca el trabajo de los alumnos. El año pasado asistieron más de 7.000 personas, y la expectativa para esta edición es aún mayor. La pasión, el aprendizaje y la historia se unen en cada copa, haciendo de Los Corralitos un ejemplo de educación técnica de excelencia en Mendoza. El Instagram de la escuela es los_corralitos_4025_ok.