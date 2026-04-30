Abren inscripción para nuevos Guardaparques Nacionales: requisitos y fechas

Evaluación de antecedentes: Revisión de la experiencia previa y formación académica.

Exámenes técnicos y prácticos: Pruebas de conocimientos sobre conservación y habilidades en el terreno.

Curso de habilitación: Los seleccionados deberán cumplir con una etapa de formación obligatoria.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 12 de mayo a las 8 y el 2 de junio de 2026 a las 23:59.

Un año clave para los Guardaparques

Esta convocatoria llega en un momento de especial relevancia, ya que la Argentina ha sido elegida como sede del Congreso Mundial de Guardaparques en 2027, que se llevará a cabo en el Parque Nacional Iguazú. Sumarse ahora significa formar parte de la generación que recibirá a colegas de todo el mundo en este evento histórico.

guardaparque nacional

Cómo anotarse para ser guardaparque

Los interesados deben estar atentos a los canales oficiales de la Administración de Parques Nacionales y al portal de Empleo Público, donde se habilitarán los formularios de inscripción electrónica. Se recomienda tener digitalizada toda la documentación que acredite identidad, estudios secundarios (o superiores) y antecedentes laborales.