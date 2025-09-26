Video impactante: un repartidor de Pedidos Ya sobrevivió a la caída de un árbol por el viento en Mendoza

Fabián Ponce, de 56 años, es chofer y vive justo en la zona donde ocurrió el impacto que casi le cuesta la vida al repartidor de Pedidos Ya. En diálogo con Diario UNO recordó la escena:

“El ruido del árbol al caer fue tan fuerte que salimos enseguida con mi señora. Fue milagroso, dos metros más y lo mata”, relató todavía conmocionado. Ponce no dudó en acercarse para asistir al joven: le llevó una frazada porque hacía frío y hasta una almohada para que estuviera más cómodo mientras esperaba la ayuda. “Las luces del chico fueron increíbles porque alcanzó a saltar”, agregó.

Lo que más lo indignó fue la demora en la asistencia: “La ambulancia tardó 50 minutos en llegar. Una barbaridad”, señaló.

Embed - Impactante imagen de un árbol que cae sobre un repartidor en El Algarrobal

La imagen es estremecedora: en cuestión de segundos, el viento arranca el árbol de raíz y lo hace caer justo cuando el trabajador pasaba. El impacto fue inevitable, pero sorpresivamente el joven sufrió solo una fractura expuesta.

Desde la Guardia Municipal señalaron que están trabajando en el lugar

Desde la Guardia Urbana Municipal de Las Heras confirmaron el hecho en diálogo con Diario UNO y señalaron que personal médico intervino de inmediato para asistirlo. “El teléfono no deja de sonar, estamos recibiendo llamados constantes por accidentes vinculados al viento”, advirtieron.

El episodio se suma a los numerosos destrozos registrados en toda la provincia: caída de árboles y postes, autos destruidos, cortes de luz y hasta una víctima fatal, en una de las jornadas más críticas que dejó el viento en los últimos meses.