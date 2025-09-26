Cayó una pared en una vivienda de El Algarrobal: "Este viento hizo desastre y ahora tenemos miedo"

Ceferino Aguirre, vecino de El Algarrobal, relató a Diario UNO el temor que atraviesa junto a su familia tras el paso del viento en Mendoza y que dejó trágicas consecuencias.
“Fue a mi vecino, a mi vecino al que le sucedió eso. Su pared se derrumbó con el viento ”, dijo Ceferino.
“Y a mí me levantó parte del techo. De verdad hizo desastre, este viento hizo desastre. Y ahora con miedo de la tormenta, porque si llega a llover, como dejó la cosa el viento…”, apuntó.
“Vivo con mi esposa y un bebé de tres meses, y tenemos miedo. Mi vecino igual, porque también tiene dos hijos. Ahora es esperar lo peor, porque dijeron que se viene tormenta. En verdad, con miedo”, indicó.
Agregó: “En las condiciones en que vivimos es muy complicado afrontar estos climas, estos cambios, porque de la nada se vino y uno no espera esto. Hasta ahora está el viento fuerte acá”.