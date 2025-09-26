Cayó una pared en una vivienda de El Algarrobal: "Este viento hizo desastre y ahora tenemos miedo"

“Y a mí me levantó parte del techo. De verdad hizo desastre, este viento hizo desastre. Y ahora con miedo de la tormenta, porque si llega a llover, como dejó la cosa el viento…”, apuntó.

“Vivo con mi esposa y un bebé de tres meses, y tenemos miedo. Mi vecino igual, porque también tiene dos hijos. Ahora es esperar lo peor, porque dijeron que se viene tormenta. En verdad, con miedo”, indicó.

cayo pared el algarrobal fuertes vientos

Agregó: “En las condiciones en que vivimos es muy complicado afrontar estos climas, estos cambios, porque de la nada se vino y uno no espera esto. Hasta ahora está el viento fuerte acá”.