¿Cómo se llama el árbol de mandarina? Pocas personas saben su nombre y todos se sorprenden al conocerlo

El mandarino, cuyo nombre científico es Citrus reticulata, es un árbol perenne perteneciente a la familia de las Rutáceas. No es un árbol cualquiera: su capacidad para producir frutos dulces y aromáticos lo convierte en uno de los más valorados por agricultores y amantes de los cítricos. Algunas variedades requieren polinización cruzada para obtener frutos completos, por lo que la presencia de otros mandarinos cercanos favorece la cosecha.

La cosecha de mandarina no se limita a un solo momento del año; varía según la región y la variedad, aunque generalmente se da entre el otoño y el invierno. Los agricultores recogen los frutos directamente del árbol, cuidando de no dañar la piel delicada. Esto garantiza mandarinas frescas, jugosas y con el sabor característico que las hace tan populares.

Arbol de mandarina (1)

Cómo es el árbol de mandarina

El mandarinero es un árbol de tamaño mediano, generalmente entre 3 y 6 metros de altura, aunque algunas variedades pueden crecer más. Su tronco es firme y sus ramas se extienden en formas elegantes, cubiertas de hojas verdes, brillantes y aromáticas.

Algunas características destacadas del árbol y sus frutos incluyen:

Sus flores son pequeñas, blancas y muy fragantes, apareciendo principalmente en primavera; de cada flor puede desarrollarse un fruto.

El fruto del mandarino posee piel fina, fácil de pelar, con pulpa jugosa, dulce y ligeramente ácida, perfecta para comer fresca o en jugos.

Crece mejor en climas subtropicales y templados, con suelos bien drenados y ricos en nutrientes, aunque tolera períodos cortos de sequía.

Comienza a dar frutos de calidad entre los 3 y 5 años, alcanzando su máximo rendimiento entre los 8 y 12 años.

La mandarina no es solo una fruta; es un símbolo de frescura, tradición y economía agrícola. Cada árbol cuenta la historia del cuidado y la dedicación del agricultor, mientras sus frutos alegran mesas, mercados y festividades alrededor del mundo. Así, el mandarinero se consolida como uno de los árboles más queridos y esenciales para quienes valoran los cítricos frescos y llenos de sabor.