El truco de jardinería que jamás falla para cultivar un árbol de palta en el jardín y cosechar frutas en pocos meses

árbol palta Gracias a este truco de jardinería, tu árbol de palta crecerá rápidamente.

El sistema radicular de la Persea americana debe tratarse con cuidado, por lo que el agujero del jardín debe ser más ancho que sus raíces. Además, los especialistas en jardinería sostienen que plantar un árbol de palta a demasiada profundidad o demasiado cerca de la superficie puede limitar el acceso del sistema radicular al agua y los nutrientes, haciendo que el ejemplar se marchite.

En este sentido, otro punto importante consistirá en cultivar el árbol de palta en un montículo de 1,5 metros de diámetro y de medio metro de altura. Esto permitirá mejorar el drenaje del suelo y así las raíces de la planta crecerán con fuerza, absorbiendo agua y nutrientes en cantidades adecuadas.

árbol de palta Este método de cultivo acelerará el crecimiento del árbol de palta.

Por último, y no menos importante, si vas a plantar más de un árbol de palta deberás respetar la distancia de siembra entre cada ejemplar. Los expertos en jardinería recomiendan brindarles un espacio de, al menos, 9 metros a cada planta. En relación a esto, por el crecimiento expansivo de sus raíces, la Persea americana debe estar a 4 metros de distancia de cualquier construcción edilicia.