Inicio Sociedad Palta
Jardinería

El truco de jardinería que jamás falla para cultivar un árbol de palta en el jardín y cosechar frutas en pocos meses

Si buscas cosechar paltas en tu jardín, deberás saber el truco que jamás falla para cultivar el árbol y estimular su desarrollo correctamente

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Gracias a este método

Gracias a este método, tendrás una cosecha abundante.

El árbol de palta es codiciado por brindar uno de los frutos más completos desde el punto de vista nutricional. Además, se trata de un ejemplar fácil de cuidar. Por lo tanto, tener una planta de este tipo en el jardín será una buena decisión. Para esto, a continuación, te brindaré un truco de jardinería infalible para que puedas sembrarlo y disfrutar de aguacates en abundancia.

El secreto de jardinería para cultivar un árbol de palta y tener una cosecha próspera

El árbol de palta, cuyo nombre científico es Persea americana, necesita distintos cuidados de jardinería para acelerar su crecimiento. Sin embargo, la clave para tener una cosecha en abundancia y disfrutar de deliciosos aguacates será la preparación del suelo antes de cultivar la planta que compraste en el vivero.

Según expertos en la materia, preparando adecuadamente el lugar de cultivo le permitirá al árbol de palta establecer raíces fuertes y conseguir un crecimiento vigoroso. En este sentido, el primer paso en esta tarea de jardinería consistirá en quitar toda la maleza del jardín y añadir materia orgánica, como compost o estiércol, mejorando así la estructura y aportando nutrientes.

árbol palta
Gracias a este truco de jardiner&iacute;a, tu &aacute;rbol de palta crecer&aacute; r&aacute;pidamente.

Gracias a este truco de jardinería, tu árbol de palta crecerá rápidamente.

El sistema radicular de la Persea americana debe tratarse con cuidado, por lo que el agujero del jardín debe ser más ancho que sus raíces. Además, los especialistas en jardinería sostienen que plantar un árbol de palta a demasiada profundidad o demasiado cerca de la superficie puede limitar el acceso del sistema radicular al agua y los nutrientes, haciendo que el ejemplar se marchite.

En este sentido, otro punto importante consistirá en cultivar el árbol de palta en un montículo de 1,5 metros de diámetro y de medio metro de altura. Esto permitirá mejorar el drenaje del suelo y así las raíces de la planta crecerán con fuerza, absorbiendo agua y nutrientes en cantidades adecuadas.

árbol de palta
Este m&eacute;todo de cultivo acelerar&aacute; el crecimiento del &aacute;rbol de palta.

Este método de cultivo acelerará el crecimiento del árbol de palta.

Por último, y no menos importante, si vas a plantar más de un árbol de palta deberás respetar la distancia de siembra entre cada ejemplar. Los expertos en jardinería recomiendan brindarles un espacio de, al menos, 9 metros a cada planta. En relación a esto, por el crecimiento expansivo de sus raíces, la Persea americana debe estar a 4 metros de distancia de cualquier construcción edilicia.

Temas relacionados:

Te puede interesar