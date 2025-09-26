Inicio Sociedad Árboles
El árbol que crece rápido y es ideal para tener en el jardín durante la primavera

Este árbol es conocido por su resistencia y porque es una de las especies de sombra que más rápido crece

Paula García
Por Paula García [email protected]
Este árbol es ideal para proporcionar sombra al jardín. Imagen: Pexels.

Escoger las plantas y árboles adecuados para el jardín es clave para crear un espacio armonioso, resistente y fácil de mantener. Los árboles no solo brindan sombra y aportan un toque verde, sino que también atraen abejas, mariposas y polinizadores al patio. Si estás buscando una especie de gran porte, nativa y ornamental, a continuación exploramos una opción.

El Timbó, cuyo nombre científico es Enterolobium contortisiliquum, es un árbol nativo de Sudamérica, presente en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pertenece a la familia de las Fabáceas y es conocido por su impresionante tamaño y su particular fruto en forma de espiral.

Este árbol puede alcanzar entre 20 y 30 metros de altura, con una copa amplia, redondeada y frondosa, así que es ideal para quienes quieren un jardín sombreado. Tiene un tronco recto, de corteza gruesa y agrietada, con hojas compuestas que caen durante el invierno.

timbo arbol
Este &aacute;rbol corpulento caducifolio tiene hojas de color verde oscuro. Imagen: Freepik.

Este árbol florece a mediados de primavera, formando inflorescencias con formas globosas, con entre 10 y 20 flores hermafroditas de pequeño tamaño. Son de un color blanco o ligeramente verdoso. Además de su valor ornamental, esta especie sirve como refugio para aves y para atraer insectos polinizadores.

Cuidados del árbol

El Timbó se adapta bien a suelos profundos y húmedos, aunque tolera períodos de sequía una vez establecido. Prefiere ubicaciones a pleno sol y necesita espacio, ya que su copa puede superar los 15 metros de diámetro.

No requiere podas frecuentes ni cuidados especiales, pero conviene plantarlo lejos de construcciones por su tamaño. Es ideal para grandes jardines, parques o como árbol de alineación en zonas rurales.

fruto del arbol
As&iacute; son los frutos del &aacute;rbol Timb&oacute;. Imagen: Pexels.

Incluir este árbol en el jardín es apostar por la biodiversidad, la sombra natural y la majestuosidad de las especies nativas.

