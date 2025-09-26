El árbol que crece rápido y es ideal para tener en el jardín durante la primavera

timbo arbol Este árbol corpulento caducifolio tiene hojas de color verde oscuro. Imagen: Freepik.

Este árbol florece a mediados de primavera, formando inflorescencias con formas globosas, con entre 10 y 20 flores hermafroditas de pequeño tamaño. Son de un color blanco o ligeramente verdoso. Además de su valor ornamental, esta especie sirve como refugio para aves y para atraer insectos polinizadores.

Cuidados del árbol

El Timbó se adapta bien a suelos profundos y húmedos, aunque tolera períodos de sequía una vez establecido. Prefiere ubicaciones a pleno sol y necesita espacio, ya que su copa puede superar los 15 metros de diámetro.

No requiere podas frecuentes ni cuidados especiales, pero conviene plantarlo lejos de construcciones por su tamaño. Es ideal para grandes jardines, parques o como árbol de alineación en zonas rurales.

fruto del arbol Así son los frutos del árbol Timbó. Imagen: Pexels.

Incluir este árbol en el jardín es apostar por la biodiversidad, la sombra natural y la majestuosidad de las especies nativas.