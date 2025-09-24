Las semillas de rápido crecimiento para tener una alfombra de césped en tu jardín

cesped ingles pasto EL rye grass perenne o césped inglés se adapta bien a climas templados y es resistente a condiciones climáticas adversas. Imagen: Pexels.

Asimismo, se requiere un riego regular y un corte frecuente, para mantener el aspecto prolijo. Sin embargo, no responde tan bien a sequías prolongadas ni al calor extremo, por lo que conviene reforzarlo en verano con especies más resistentes o mantener un régimen de riego constante.

Se utiliza en la mayoría de las mezclas de buena calidad y en las resiembras durante el invierno. Cabe destacar que esta es una de las especies que más ha sido mejorada por selección genética, aunque existen también variedades destinadas a pasturas que están adaptadas a un mayor crecimiento y tienen hojas más anchas.

El césped inglés se caracteriza por su hoja fina, con una apariencia estéticamente impecable: un verde intenso y uniforme, una textura suave y una alta densidad que crea una alfombra de aspecto sofisticado.

Cuándo sembrar césped inglés

La mejor época para sembrar césped es, sin lugar a duda, la primavera. Se debe evitar a toda costa las temperaturas extremas de frío y calor e incluso la sequía. Se desarrolla mejor en suelos fértiles y bien drenados, y puede crecer tanto a pleno sol como en semisombra.

regar cesped Si quieres que tu césped se vea como una alfombra verde tienes que proporcionar un riego adecuado. Imagen: Freepik.

Requiere un riego regular y constante para mantenerse húmedo, evitando los encharcamientos. De vez en cuando, hay que fertilizar con abono para mantener el color verde brillante y el óptimo desarrollo. Además, hay que podar el césped una vez a la semana en primavera, verano y otoño, mientras que en invierno se puede extender un poco más.