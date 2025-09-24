Inicio Sociedad Césped
Las semillas de rápido crecimiento para tener una alfombra de césped en tu jardín

El protagonista indiscutible de cualquier jardín es el césped, y mucho mejor si resulta un manto verde de aspecto saludable

Paula García
Si quieres un jardín con alfombra verde tienes que plantar estas semillas. Imagen: Pixabay.

Para tener un jardín especial hay que pensar en plantas, flores, árboles, y especialmente un buen césped. En este contexto, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipologías de pastos, pues no son todos iguales. A continuación, te enseñamos cuáles son las semillas de rápido crecimiento que pueden transformar el suelo de tu jardín en un manto verde.

Como cualquier otra familia de plantas, dentro de la categoría césped hay tantas variedades como escenarios posibles para plantar. Algo importante para tener en cuenta es pensar el tiempo que tienes para dedicarle, ya que de la misma forma que optas por plantas fáciles de cuidar puedes elegir un tipo de césped rústico que no requiera demasiados cuidados.

Césped verde en casa

Entre tantas variedades, el césped inglés, rye grass perenne o Lolium perenne, es uno de los más utilizados en jardines familiares. Germina en apenas cinco a siete días y forma una alfombra verde intensa, pareja y de textura suave. Su principal ventaja es que tolera las pisadas, así que es una alternativa ideal para hogares con niños, mascotas o tránsito frecuente.

cesped ingles pasto
EL rye grass perenne o c&eacute;sped ingl&eacute;s se adapta bien a climas templados y es resistente a condiciones clim&aacute;ticas adversas. Imagen: Pexels.

Asimismo, se requiere un riego regular y un corte frecuente, para mantener el aspecto prolijo. Sin embargo, no responde tan bien a sequías prolongadas ni al calor extremo, por lo que conviene reforzarlo en verano con especies más resistentes o mantener un régimen de riego constante.

Se utiliza en la mayoría de las mezclas de buena calidad y en las resiembras durante el invierno. Cabe destacar que esta es una de las especies que más ha sido mejorada por selección genética, aunque existen también variedades destinadas a pasturas que están adaptadas a un mayor crecimiento y tienen hojas más anchas.

El césped inglés se caracteriza por su hoja fina, con una apariencia estéticamente impecable: un verde intenso y uniforme, una textura suave y una alta densidad que crea una alfombra de aspecto sofisticado.

Cuándo sembrar césped inglés

La mejor época para sembrar césped es, sin lugar a duda, la primavera. Se debe evitar a toda costa las temperaturas extremas de frío y calor e incluso la sequía. Se desarrolla mejor en suelos fértiles y bien drenados, y puede crecer tanto a pleno sol como en semisombra.

regar cesped
Si quieres que tu c&eacute;sped se vea como una alfombra verde tienes que proporcionar un riego adecuado. Imagen: Freepik.

Requiere un riego regular y constante para mantenerse húmedo, evitando los encharcamientos. De vez en cuando, hay que fertilizar con abono para mantener el color verde brillante y el óptimo desarrollo. Además, hay que podar el césped una vez a la semana en primavera, verano y otoño, mientras que en invierno se puede extender un poco más.

