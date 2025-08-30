Inicio Sociedad Herramientas
Herramientas: cuál es la diferencia entre una bordeadora y una cortadora de césped

Todos los hogares deberían tener alguna de estas herramientas de jardinería. Ambas son funcionales, pero es importante saber cuál comprar, según tus necesidades

Paula García
Paula García
Descubre la diferencia entre una bordeadora y una cortadora de césped. Imagen: Freepik

Usar el equipo correcto no solo optimiza el tiempo, sino que también garantiza un mejor cuidado del terreno del jardín y una mayor durabilidad de la herramienta. Tanto la cortadora como la bordeadora tienen propósitos diferentes, así que entender sus diferencias te ayudará a trabajar de manera más eficiente y lograr un césped prolijo.

La bordeadora es ideal para mantener el jard&iacute;n prolijo todo el a&ntilde;o. Imagen: Freepik

¿En qué se diferencian estas herramientas?

Según van Beek Power Tools, la marca chilena que vende maquinaria y herramientas, la bordeadora es ideal para los acabados y los bordes del jardín. Se usa principalmente para recortar alrededor de árboles, macetas, cercos y senderos. Funciona con hilo giratorio o cuchilla y permite cortes precisos en lugares donde la cortadora de césped no llega. Es perfecta para mantener detalles limpios y darle forma a tu césped.

Por su lado, la rastrilladora, segadora o cortadora de césped, está pensada para cortar las grandes superficies de césped del jardín de manera uniforme. Puede ser manual, eléctrica o a nafta, y su principal ventaja es que cubre rápidamente áreas extensas dejando un corte parejo. Es la herramienta básica para el mantenimiento regular de tu jardín.

La cortadora de c&eacute;sped es ideal para superficies grandes. Imagen: Freepik

Otra diferencia clave entre ambas tiene que ver con la función y precisión. Mientras la cortadora se enfoca en cortar grandes áreas, la bordeadora se ocupa de los detalles y los rincones difíciles. Por eso, muchas veces se usan juntas, primero la cortadora para nivelar el césped y luego la bordeadora para los acabados minuciosos.

Si estás pensando comprar una de estas herramientas, es importante considerar el tamaño de tu jardín y el tipo de césped. Para espacios grandes y uniformes, lo ideal es la cortadora, mientras que para patios pequeños, o detalles y bordes, la bordeadora es la opción adecuada.

