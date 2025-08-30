Para mantener el césped impecable todo el año hay que tener las herramientas adecuadas en casa. Por esta razón, te explicamos cuáles son las diferencias claves entre una bordeadora y una cortadora de césped. Así, comprarás la herramienta más adecuada para el trabajo que tienes que realizar en tu jardín.
Herramientas: cuál es la diferencia entre una bordeadora y una cortadora de césped
Todos los hogares deberían tener alguna de estas herramientas de jardinería. Ambas son funcionales, pero es importante saber cuál comprar, según tus necesidades