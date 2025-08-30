Herramientas: cuál es la diferencia entre una bordeadora y una cortadora de césped

Por su lado, la rastrilladora, segadora o cortadora de césped, está pensada para cortar las grandes superficies de césped del jardín de manera uniforme. Puede ser manual, eléctrica o a nafta, y su principal ventaja es que cubre rápidamente áreas extensas dejando un corte parejo. Es la herramienta básica para el mantenimiento regular de tu jardín.

cortadora de cesped La cortadora de césped es ideal para superficies grandes. Imagen: Freepik

Otra diferencia clave entre ambas tiene que ver con la función y precisión. Mientras la cortadora se enfoca en cortar grandes áreas, la bordeadora se ocupa de los detalles y los rincones difíciles. Por eso, muchas veces se usan juntas, primero la cortadora para nivelar el césped y luego la bordeadora para los acabados minuciosos.

Si estás pensando comprar una de estas herramientas, es importante considerar el tamaño de tu jardín y el tipo de césped. Para espacios grandes y uniformes, lo ideal es la cortadora, mientras que para patios pequeños, o detalles y bordes, la bordeadora es la opción adecuada.