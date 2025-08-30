Cómo sembrar margaritas en macetas para tener flores los 365 días del año en casa

margaritas amarillas Cultiva plantas de margaritas en maceta y decora el balcón de casa. Imagen: Freepik

Cultiva una planta de margarita en maceta

Las margaritas se pueden plantar a partir de semillas, pero es más rápido y seguro optar por plantas compradas en viveros, ya que algunas variedades, especialmente los híbridos, no se reproducen fielmente a partir de semillas.

Según los expertos de Interflora, hay que tener en cuenta varios detalles a la hora de comprar margaritas en el vivero. Es aconsejable elegir una planta que tenga las hojas verdes y firmes, con muchos capullos y flores abiertas, ya que si están muy cerrados, puede que con la sequedad interior no lleguen a abrirse.

La época ideal para plantar tus propias margaritas es la primavera, aunque también puedes sembrar durante el otoño. La clave es plantarlas con bastante profundidad, así que la maceta tiene que ser de unos 20 a 30 centímetros de diámetro, y un buen drenaje.

flores de margarita Es una flor que es fácil de identificar por sus alargados pétalos de colores. Imagen: Pixabay

Si la maceta va a estar en una terraza o el jardín, es importante ubicarlas en una zona soleada. Dentro de casa, sitúa las margaritas en maceta en un lugar donde reciban al menos cuatro horas de luz directa al día, por ejemplo, en un patio interior o una habitación con grandes ventanas.

Esta planta requiere poca cantidad de agua, cada dos o tres días aproximadamente en verano, y semanalmente en invierno. Además, necesita una tierra con buen drenaje, y que sea capaz de absorber el agua, así que puedes mezclar sustrato universal con perlita.