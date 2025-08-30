Inicio Sociedad Flores
Cómo sembrar margaritas en macetas para tener flores los 365 días del año en casa

Si quieres aportar un toque de color a tu terraza o jardín, es momento de cultivar esta hermosa planta con flores

Paula García
photoLlena tu jardín de margaritas.  Imagen: Pixabay

La margarita o Bellis perennis es una planta muy popular en los jardines. Suele florecer de forma abundante desde la primavera y hasta la llegada del otoño. Sin embargo, con las condiciones adecuadas y en climas cálidos puede llegar a tener flores hasta en los días más fríos. Aquí, te dejamos una guía completa sobre el cuidado de esta planta.

Las flores de las margaritas más clásicas tienen pétalos blancos con un centro amarillo o anaranjado, aunque también existen variedades de tonos como rosa, rojo, amarillo, azul o naranja. En cualquiera de sus formas, añade color y alegría al jardín.

La margarita es una especie de exterior y de interior que se adapta muy bien en ambos espacios. Puedes sembrar margaritas directamente en la tierra o, si prefieres, en macetas. Sin embargo, si optas por esta segunda opción tienes que tener en cuenta algunos cuidados extra para que crezcan fuertes y tengan una floración abundante.

Cultiva plantas de margaritas en maceta y decora el balc&oacute;n de casa. Imagen: Freepik

Cultiva una planta de margarita en maceta

Las margaritas se pueden plantar a partir de semillas, pero es más rápido y seguro optar por plantas compradas en viveros, ya que algunas variedades, especialmente los híbridos, no se reproducen fielmente a partir de semillas.

Según los expertos de Interflora, hay que tener en cuenta varios detalles a la hora de comprar margaritas en el vivero. Es aconsejable elegir una planta que tenga las hojas verdes y firmes, con muchos capullos y flores abiertas, ya que si están muy cerrados, puede que con la sequedad interior no lleguen a abrirse.

La época ideal para plantar tus propias margaritas es la primavera, aunque también puedes sembrar durante el otoño. La clave es plantarlas con bastante profundidad, así que la maceta tiene que ser de unos 20 a 30 centímetros de diámetro, y un buen drenaje.

flores de margarita
&nbsp;Es una flor que es f&aacute;cil de identificar por sus alargados p&eacute;talos de colores. Imagen: Pixabay

Es una flor que es fácil de identificar por sus alargados pétalos de colores. Imagen: Pixabay

Si la maceta va a estar en una terraza o el jardín, es importante ubicarlas en una zona soleada. Dentro de casa, sitúa las margaritas en maceta en un lugar donde reciban al menos cuatro horas de luz directa al día, por ejemplo, en un patio interior o una habitación con grandes ventanas.

Esta planta requiere poca cantidad de agua, cada dos o tres días aproximadamente en verano, y semanalmente en invierno. Además, necesita una tierra con buen drenaje, y que sea capaz de absorber el agua, así que puedes mezclar sustrato universal con perlita.

