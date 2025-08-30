Inicio Sociedad lluvias
Tormenta de Santa Rosa

Por las intensas lluvias se inundó un hiper en San Martín y tuvo que cerrar por prevención

Por UNO
El techo del hipermercado Tadicor colapsó por las intensas lluvias este sábado y tuvo que cerrar.

El techo del hipermercado Tadicor colapsó por las intensas lluvias este sábado y tuvo que cerrar.

Por las intensas lluvias que se registraron en la mañana de este sábado, el techo de un hipermercado de San Martín colapsó y tuvo que cerrar por precaución. El departamento del este es uno de los más afectados por la tormenta de Santa Rosa.

El incidente se produjo en el hipermercado Tadicor.

El comunicado de la empresa Tadicor en San Martín

WhatsApp Image 2025-08-30 at 15.48.36

En desarrollo.-

Temas relacionados:

Te puede interesar