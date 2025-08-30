Por las intensas lluvias se inundó un hiper en San Martín y tuvo que cerrar por prevención

Por las intensas lluvias que se registraron en la mañana de este sábado, el techo de un hipermercado de San Martín colapsó y tuvo que cerrar por precaución. El departamento del este es uno de los más afectados por la tormenta de Santa Rosa.
El incidente se produjo en el hipermercado Tadicor.
En desarrollo.-