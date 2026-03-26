El estudio de los cetáceos alcanzó un hito relevante tras la publicación de un trabajo en la revista Marine Mammal Science. Un equipo de científicos utilizó tecnología de drones para documentar una conducta que durante décadas generó debates en la comunidad biológica. Las imágenes muestran a varios ejemplares de cachalotes chocando sus cabezas de manera voluntaria, un comportamiento que hasta el momento solo se conocía por relatos anecdóticos de marineros y balleneros de siglos pasados.
Científicos filman el comportamiento más extraño de las ballenas: inspiró "Moby Dick"
Un grupo de científicos registró por primera vez en un video el cabezazo entre ejemplares de ballenas, una conducta que dio origen a la novela Moby Dick
Este hallazgo visual permite corroborar las bases de la literatura clásica. El video obtenido en las cercanías del archipiélago de las Azores y las islas Baleares captó momentos de contacto físico intenso entre estos mamíferos marinos. La agresividad de estos encuentros remite de forma directa a la obra Moby Dick, donde un cachalote albino hundía embarcaciones mediante embestidas frontales. La realidad natural parece confirmar ahora la fuerza y el uso de la cabeza como una herramienta de interacción o combate.
El origen de la leyenda de Moby Dick
Herman Melville basó su famosa novela en hechos reales ocurridos en 1820. En aquel entonces, el ballenero Essex naufragó tras el ataque de una de estas ballenas en las cercanías de las islas Galápagos. El animal golpeó repetidamente el casco de la madera hasta destruirlo. A pesar de estos antecedentes históricos, la ciencia carecía de pruebas gráficas modernas sobre la frecuencia o la intención de estos movimientos de cabeza, que algunos expertos consideraban peligrosos para los órganos sensoriales de la especie.
Los registros actuales muestran tres episodios distintos ocurridos entre los años 2020 y 2022. En el primer caso, dos ejemplares jóvenes chocaron sus frentes de manera frontal. En otro de los fragmentos de video, un macho joven golpeó el costado de una hembra. Estas interacciones sugieren que el contacto físico cumple una función social o de aprendizaje dentro de las poblaciones de ballenas que habitan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.
¿Solo un juego?
Los especialistas que integran este grupo de científicos plantean que estos golpes representan una forma de juego brusco. Esta actividad permitiría a los machos jóvenes practicar para futuras competencias por el apareamiento cuando alcancen la madurez. El entrenamiento mediante el cabezazo resulta fundamental para establecer jerarquías, aunque estas conductas a veces generan tensiones en los grupos liderados por hembras adultas, lo cual deriva en la vida solitaria de los machos mayores.
La estructura craneal de estos animales ocupa casi el 40 por ciento de su longitud corporal. Dentro de la cabeza poseen un órgano lleno de aceite y tejidos blandos que actúan como amortiguadores ante la fuerza de los choques. Según los datos obtenidos, la velocidad de los encuentros osciló entre los 0,8 y los 4,5 metros por segundo. Aunque la energía liberada resultó considerable, los expertos descartaron lesiones graves en los órganos vitales, situados más atrás en el cráneo. Este descubrimiento cierra un círculo entre la observación biológica y la inspiración detrás de Moby Dick.