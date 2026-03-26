Científicos filman el comportamiento más extraño de las ballenas: inspiró "Moby Dick"

Los registros actuales muestran tres episodios distintos ocurridos entre los años 2020 y 2022. En el primer caso, dos ejemplares jóvenes chocaron sus frentes de manera frontal. En otro de los fragmentos de video, un macho joven golpeó el costado de una hembra. Estas interacciones sugieren que el contacto físico cumple una función social o de aprendizaje dentro de las poblaciones de ballenas que habitan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

¿Solo un juego?

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Los especialistas que integran este grupo de científicos plantean que estos golpes representan una forma de juego brusco. Esta actividad permitiría a los machos jóvenes practicar para futuras competencias por el apareamiento cuando alcancen la madurez. El entrenamiento mediante el cabezazo resulta fundamental para establecer jerarquías, aunque estas conductas a veces generan tensiones en los grupos liderados por hembras adultas, lo cual deriva en la vida solitaria de los machos mayores.

La estructura craneal de estos animales ocupa casi el 40 por ciento de su longitud corporal. Dentro de la cabeza poseen un órgano lleno de aceite y tejidos blandos que actúan como amortiguadores ante la fuerza de los choques. Según los datos obtenidos, la velocidad de los encuentros osciló entre los 0,8 y los 4,5 metros por segundo. Aunque la energía liberada resultó considerable, los expertos descartaron lesiones graves en los órganos vitales, situados más atrás en el cráneo. Este descubrimiento cierra un círculo entre la observación biológica y la inspiración detrás de Moby Dick.