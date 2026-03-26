Bidé o bidet: la RAE aclaró el dilema y despejó las dudas de cómo se escribe

Con él la institución no sólo aclara cómo se escribe, sino también cuál es su plural.

Por si fuera poco, en redes sociales contestaron a la pregunta y dictaron sentencia: "La adaptación asentada en el uso en español es bidé".

Por tanto, escribir bidet se considera un galicismo no adaptado, correcto sólo en francés pero no en español.

El término bidet proviene del francés y originalmente significaba pequeño caballo, lo que hacía alusión a la postura que se adopta al usarlo.

Con el tiempo, la palabra se extendió a otros idiomas europeos, incluido el español, donde se adaptó fonética y ortográficamente hasta convertirse en bidé.

La confusión entre ambas formas se debe a la fuerte influencia del francés en el español, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, cuando numerosos galicismos se integraron en el idioma.

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Algunos conservaron su grafía original, como hotel o carnet, mientras que otros se adaptaron. Por ejemplo, bouquet pasó a ser buqué y bidet se convirtió en bidé.

En español tenemos palabras que no conocemos, pero bidé es de las más usadas. Sin embargo, eso no significa que no cometamos errores a la hora de escribirla.

Por ejemplo, mientras que en España usamos bidé, en muchos países de Hispanoamérica utilizan bidet. Especialmente por la influencia del inglés y el francés.

Además, existen errores ortográficos frecuentes que circulan en redes y anuncios, como vidé, bide o bidette, todas incorrectas y ajenas al diccionario académico.

Con esta aclaración, la RAE ha dejado claro que la forma válida y más extendida de referirse a este objeto del baño es bidé.

Fuente: okdiario.com