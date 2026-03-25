La RAE explicó cómo es correcto decir "dron suicida" o "dron kamikaze"

La Real Academia Española (RAE) explicó cómo es adecuado decir las expresiones "dron suicida" o "dron kamikaze", ¿cuál es la correcta?
La Fundación del Español Urgente (Fundéu RAE), promovida por la agencia de noticias EFE y la RAE, recuerda que la expresión “dron kamikaze”, que se usa para aludir a una aeronave no tripulada con una carga explosiva que estalla al encontrar su objetivo, es válida en español.
En los medios de comunicación se encuentran ejemplos de uso como los siguientes: “Varios policías abren fuego contra un dron kamikaze que vuela a baja altura”, “El dron kamikaze es más lento que un misil, pero más barato” o “Derribaron a tiros un dron kamikaze”.
Según el Diccionario de la lengua española, “kamikaze” se refiere a la nave que, pilotada por soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial y cargada con explosivos, se lanzaba contra un objetivo.
Al tener este dron la misma función que estos aviones, el uso de la combinación “dron kamikaze” se justifica plenamente en español.
RAE: Cómo se escribe kamikaze
Por otra parte, la escritura de “kamikaze” está asentada con dos kas y una zeta, por lo que el empleo de comillas o cursiva no es necesario.
Respecto al plural, “kamikaze” funciona como sustantivo en aposición y es posible establecer la concordancia tanto en singular como en plural: “drones kamikaze” y “drones kamikazes”.
Hay que añadir que también se registra con este significado “dron suicida”, donde el uso de “suicida” se explica por extensión de la persona al objeto, tal y como apunta la Real Academia Española en su cuenta de Twitter.
Por ello, todos los ejemplos anteriores se consideran adecuados.
Fuente: lavoz.com.ar