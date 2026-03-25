La RAE explicó cómo es correcto decir "dron suicida" o "dron kamikaze"

Según el Diccionario de la lengua española, “kamikaze” se refiere a la nave que, pilotada por soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial y cargada con explosivos, se lanzaba contra un objetivo.

Al tener este dron la misma función que estos aviones, el uso de la combinación “dron kamikaze” se justifica plenamente en español.

RAE: Cómo se escribe kamikaze

Por otra parte, la escritura de “kamikaze” está asentada con dos kas y una zeta, por lo que el empleo de comillas o cursiva no es necesario.

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El sábado leí esto en El País, ¿Sería correcto?

"Varios drones suicidas...".

Entiendo que el suicidio es algo humano.

Gracias. pic.twitter.com/0oE48MVq0l — Isidro Carmona (@isidrocarmonac) September 5, 2022

Respecto al plural, “kamikaze” funciona como sustantivo en aposición y es posible establecer la concordancia tanto en singular como en plural: “drones kamikaze” y “drones kamikazes”.

Hay que añadir que también se registra con este significado “dron suicida”, donde el uso de “suicida” se explica por extensión de la persona al objeto, tal y como apunta la Real Academia Española en su cuenta de Twitter.

Por ello, todos los ejemplos anteriores se consideran adecuados.

Fuente: lavoz.com.ar