La RAE despejó las dudas sobre cómo se debe nombrar correctamente la palabra "brackets"

En distintas partes del mundo se utilizan otras opciones como: apliques (ortodóncicos), corchetes, frenos, hierros o fierros, según la Fundación Español Urgente de la RAE.

Además, para el conjunto de las piezas, también se habla de corrector, frenillo(s) o aparato (dental).

Todos estos términos son válidos, excepto brácket(s), que mezcla la forma española con la inglesa, por ello, la adaptación es bráquet.

El término “brackets” es un extranjerismo muy utilizado en el ámbito odontológico para referirse a los aparatos dentales correctores.

Sin embargo, la RAE nos invita a considerar las alternativas en español, con el objetivo de preservar la riqueza lingüística y fomentar el uso de términos propios.

En inglés, “bracket(s)” hace referencia a las pequeñas piezas metálicas o cerámicas que se adhieren a los dientes para corregir su posición.

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La RAE propone varias alternativas que se ajustan al contexto, tanto en su forma adaptada al español como en equivalentes más descriptivos:

Adaptaciones al español: se aceptan las grafías “bráquet(s)” y “bráket(s)” como adaptaciones de uso común.

Equivalentes en español: también se sugieren términos como: “aplique”, “freno”, “hierro” y “corchete dental” o “corchete ortodóncico”.

Expresiones generales: para un enfoque más descriptivo, se puede optar por: “corrector dental” y “aparato”.

De acuerdo a la situación o el público al que se dirige el mensaje, es posible optar por diferentes términos:

Bráquet(s) o bráket(s): ideal para contextos informales o cuando se mantiene el uso habitual del extranjerismo adaptado. Ejemplo: “Me pusieron bráquets para alinear los dientes.”

Corchete dental o corchete ortodóncico: más técnico, usado principalmente en terminología profesional. Ejemplo: “El ortodoncista ajustó los corchetes dentales.”

Corrector dental o aparato: opciones generales, más comprensibles para quienes no están familiarizados con el término técnico. Ejemplo: “El corrector dental ayuda a mejorar la mordida.”

Fuente: tn.com.ar