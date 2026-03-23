Conciencia y consciencia: palabras parecidas pero diferentes: la RAE explicó la diferencia

Por eso, la Real Academia Española (RAE) intervino para aclarar el uso de estas dos formas, que son correctas, pero no intercambiables en todos los contextos.

Entender esa diferencia permite escribir con mayor precisión y evitar errores frecuentes.

Si bien tienen significados muy parecidos, una letra de diferencia hace que el sentido cambie levemente.

La RAE confirma que tanto “conciencia” como “consciencia” existen y están bien escritas. El problema surge cuando se usan sin tener en cuenta su sentido específico.

No se trata de una preferencia personal ni de una moda lingüística, sino de una distinción semántica que sigue vigente.

Según el Diccionario de la lengua española, la palabra conciencia se define como: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios.

Ejemplos:

Su conciencia no le permitió mentir

El Ministerio de Salud pide tomar conciencia y vacunarse

Mientras que consciencia es el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones.

rae,hog

Ejemplos:

Perdió la consciencia de lo que le estaba pasando.

El herido quedó en estado inconsciente

Ambas palabras pueden relacionarse con la idea de percepción o conocimiento, pero no siempre cumplen la misma función. En algunos casos, solo una de ellas es adecuada, y en otros, aunque las dos sean posibles, una resulta claramente más recomendable.

Esta confusión es frecuente porque muchas personas creen que ambas palabras significan exactamente lo mismo y las utilizan indistintamente en cualquier contexto.

Sin embargo, la RAE deja claro que en el ámbito moral solo es correcto emplear conciencia, mientras que en otros usos ambas formas son válidas, aunque se prefiere la más sencilla.

Fuente: lanacion.com.ar