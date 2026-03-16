Trasplante o transplante: la RAE no dejó dudas y aclaró cuál es la forma correcta

Ambas formas se ven con frecuencia en los medios de comunicación y en redes sociales, pero sólo una forma es correcta: trasplante.

La confusión surge porque el prefijo trans- es muy común en español y aparece en términos como transporte, transmitir o transparente. Sin embargo, no siempre se mantiene esa grafía.

En algunos casos como trasplante se ha simplificado.

La Real Academia Española (RAE) afirma que la forma correcta es trasplante, escrita con s y sin la combinación ns. La grafía transplante no está aceptada en la normativa actual.

La palabra trasplante se escribe con s, y no es adecuada la forma transplante, con ns en la primera sílaba.

Según el Diccionario de la lengua española (DLE), trasplante se define como la acción y efecto de trasplantar y también, en el ámbito de la medicina, como el órgano o tejido que ha sido trasplantado.

Es decir, el término se utiliza tanto para describir el procedimiento médico como el resultado del mismo.

La palabra correcta en español es trasplante, escrita con s. La forma transplante, con ns, no está recogida por la Real Academia Española, aunque se encuentra habitualmente en textos informativos y médicos.

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Esta palabra se emplea de forma habitual en contextos sanitarios, como cuando se habla de un trasplante de corazón, de médula ósea o de riñón.

Sin embargo, a pesar de su uso frecuente, todavía es habitual encontrar la forma incorrecta en titulares o artículos.

La ortografía de la lengua española y la edición actual del Diccionario de la lengua española solo aceptan la forma trasplante. La institución no recoge transplante como variante válida.

Aunque otras palabras con el prefijo trans- sí mantienen la n, en este caso la normativa exige escribir trasplante con s.

La propia RAE recuerda que ocurre lo mismo con otras palabras formadas con el prefijo tras-, como traspasar o trashumante, que también se escriben sin la n.

Fuente: okdiario.com