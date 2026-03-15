La RAE confirmó cuál es la palabra que tiene más significados en español

Además, el Instituto Cervantes, en sus informes más recientes sobre las proyecciones del futuro del idioma español, ha previsto que el número de personas que hablan español podría alcanzar su punto máximo en 2068, con hasta 724 millones de hablantes en todo el mundo.

Y al ser un idioma vivo, nunca deja de evolucionar. Por ese motivo, el español cuenta con una gran variedad de vocabulario, con más de 93.000 palabras registradas en el diccionario.

Por ejemplo, hay muchas palabras en el diccionario de la Real Academia que tienen una cantidad enorme de significados diferentes y que dependerá del contexto en el que se digan.

Este puede ser uno de los motivos que pueden confundir más a aquellos que están intentando aprender español. Pero, ¿cuál es la palabra que tiene el mayor número de significados?

El español es uno de los idiomas más ricos en el vocabulario y complejos gramaticalmente, ya que cuenta con diversidad de tiempos verbales y muchas estructuras.

Y aunque si bien hay muchas palabras que tienen más de un significado, hay una particular que rompió un récord: tiene más de 300 acepciones en el idioma español.

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Según dio a conocer la Real Academia Española, la institución cultural más importante del idioma español, hay una palabra de uso muy común en el idioma español que tiene más de 300 significados aceptados.

Se trata de la palabra "mano" que tiene, en total, más de 371 significados aceptados en el idioma.

Esto se debe a que la palabra mano está presente en gran cantidad de frases hechas, junto con refranes y demás cuestiones que amplían su significado más allá de su versión coloquial que refiere a una parte de un cuerpo.

Junto con esta palabra hay otra que también tiene gran variedad de significados y es el verbo "pasar", con más de 64 acepciones simples en el idioma español.

Fuente: eldestapeweb.com