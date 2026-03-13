La RAE explicó cómo es la forma correcta de decir "buen día"

La RAE explicó que ambas son válidas. Pero la historia detrás de esa respuesta dice bastante sobre cómo hablan los argentinos y por qué.

La institución aclara además que ambas fórmulas pueden usarse también como despedida, aunque en ese caso “buen día” es la variante más extendida y puede escucharse incluso en España, sola o dentro de expresiones como “que tengas un buen día”.

Sin embargo, esa automaticidad no significa que el asunto esté del todo claro: ¿cuál de las dos formas es la correcta? ¿Son equivalentes? ¿Hay alguna que sea más formal que la otra?

Ante esta duda, la Real Academia Española (RAE) volvió a pronunciarse para aclarar cuál es el uso correcto en el idioma español, tanto en conversaciones cara a cara como en mensajes escritos.

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Según explicó la institución, la forma tradicional y más extendida en el español es “buenos días”, en plural. Este tipo de saludo pertenece a una fórmula fija del idioma que también incluye expresiones como “buenas tardes” y “buenas noches”, que históricamente se utilizan en plural.

No obstante, la RAE también reconoce que “buen día” no es incorrecto, aunque su uso es menos frecuente en la mayor parte del mundo hispanohablante y suele asociarse más con determinadas regiones, como algunos países de América Latina.

Desde la Real Academia Española señalaron que el saludo funciona igual tanto en la comunicación oral como en la escrita, por lo que puede utilizarse sin problemas en aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o redes sociales.

Fuente: noticiasargentinas.com