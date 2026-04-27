¿La "ch" y la "ll" ya no forman parte del abecedario?: la RAE explicó por qué las eliminó

Sin embargo, hasta el X Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en 1994, esta noción no era así y el abecedario estaba compuesto por 30 letras, pues la ch, la ll y la rr estaban integradas dentro del constructor pedagógico de las comunidades hispanohablantes, pero, ¿por qué se eliminaron?

En 1994 la RAE ordenó quitar estas letras del alfabeto español, ya que a pesar de que dan origen a dos fonemas diferentes, la academia las dejó de considerar en su concepto netamente individual, pues, según dicen los expertos, son el resultado de la combinación de dos letras representadas por un solo sonido conocido como dígrafo.

RAE: ¿Qué son los dígrafos?

Un dígrafo es la combinación de dos letras o grafemas que representan un solo sonido o fonema.

“La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del fonema /ch/ (chico) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ o, para hablantes yeístas, del fonema /y/ (calle)”, dice la página principal de la RAE.

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La Real Academia Española (RAE) decidió eliminar estas letras de forma definitiva del abecedario.

De acuerdo con la institución que explica cuál es la forma de escribir, se eliminará a letra "ch" y la "ll" porque no las considera letras sino dígrafos–“que está conformada con dos letras o grafemas que representan un solo fonema”.

En este sentido, la RAE anunció que dé ahora en adelante, el abecedario quedará conformado con sólo 27 letras:

“a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z”.

El anuncio de la RAE se dio a conocer desde página su página web oficial desde la sección de noticias:

“#RAEconsultas Un dígrafo es un grupo de dos letras que representa un solo fonema. «Ch» y «ll» son dígrafos. No forman hoy parte del abecedario español, precisamente porque no son letras, sino grupos de dos letras. V. https://t.co/Vh6Aq879Xr”, informó la RAE.

“La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario no supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español. Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del fonema /ch/ (chico [chíko]) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ o, para hablantes yeístas, del fonema /y/ (calle [kálle, káye]). La novedad consiste, simplemente, en que dejan de contarse entre las letras del abecedario”, indicó la RAE.

Fuente: milenio.com