La RAE informó cuál es el término correcto para referirse a "piercing"

La Real Academia Española (RAE) indicó cuál es el término correcto para referirse al extranjerismo "piercing", no es ni arito ni perforación.
Piercing, es una palabra de uso común que se extendió ampliamente en el mundo de la moda, el arte corporal y la cultura urbana. Pero,¿cuál es la forma correcta de decirlo en español?
La Real Academia Española (RAE), autoridad lingüística en el ámbito hispanohablante, respondió recientemente a esta duda a través de su cuenta oficial de Twitter (@RAEinforma). En un mensaje conciso, explicó que:
“En alusión a la perforación de una parte del cuerpo distinta del lóbulo de la oreja para insertar un ornamento o al objeto ahí insertado, puede usarse la adaptación "pirsin" (plural "pírsines" o "pírsins") en sustitución del anglicismo "piercing".
La RAE aclaró el uso de "piercing" en español.
Es decir, aunque piercing es una palabra ampliamente aceptada y usada, se sugiere la adaptación fonética “pirsin” como forma castellanizada, con plural “pírsines” o “pírsins”.
RAE: ¿Piercing o pirsin?
Ambas formas son comprensibles, pero desde el punto de vista normativo y lingüístico, la forma adaptada “pirsin” se alinea mejor con las recomendaciones de la RAE, especialmente si se busca evitar extranjerismos innecesarios en textos formales o académicos.
Todos los tipos de pirsin
- Lóbulo: Es el que comúnmente se llama “primer pendiente”, es el más común. Estos son los pendientes que se hacen nada más nacer, los pendientes antialérgicos para bebe pueden ser de plata o de oro.
- Lóbulo superior: Piercings en el lóbulo superior que se sitúan justo por encima del primer pendiente. En esta zona se pueden hacer varios agujeros en la oreja.
- Hélix: El nombre del piercing en el cartílago es conocido como Hélix . Esta zona tiende a infectarse con facilidad, es por ello, que recomendamos utilizar pendientes hipoalérgicos para mujer, así como, que las perforaciones en la oreja sean hechas por un profesional.
- Contra-Helix: Este agujero se encuentra por arriba del tragus, al lado contrario al hélix, entre la oreja y la cara. Si eres de las personas que tiende a tener alergia pendientes bisutería la mejor solución es que inviertas en piercings antialérgicos.
- Rook: Este agujero se hace en el interior de la oreja. Es una zona muy delicada, pero no o te preocupes en la LAVANI podrás comprar pendientes antialérgicos online.
- Daith: Es el piercing más interno, se hace en el pliegue del cartílago.
- Tragus: Este pendiente se sitúa a la entrada del oído. Al ser una zona muy interior te recomendamos no realizarte este agujero si tiendes a tener alergia a los pendientes.Las perforaciones en la oreja tragus son complicadas, así que acude siempre a un experto.
- Anti-tragus: El piercing se coloca el lado contrario al lado sobre el lóbulo superior.
- Flat: Se sitúa muy cerca del Hélix, en la parte superior de la oreja.
- Conch: Se encuentra en la parte inferior del cartílago.
- Nostril: Se sitúa en el cartílago lateral de la nariz.
- Septum: Se coloca entre las dos fosas nasales.
Fuentes: tn.com.ar y lavanijewels.com