La RAE informó cuál es el término correcto para referirse a "piercing"

La Real Academia Española (RAE), autoridad lingüística en el ámbito hispanohablante, respondió recientemente a esta duda a través de su cuenta oficial de Twitter (@RAEinforma). En un mensaje conciso, explicó que:

“En alusión a la perforación de una parte del cuerpo distinta del lóbulo de la oreja para insertar un ornamento o al objeto ahí insertado, puede usarse la adaptación "pirsin" (plural "pírsines" o "pírsins") en sustitución del anglicismo "piercing".

La RAE aclaró el uso de "piercing" en español.

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Es decir, aunque piercing es una palabra ampliamente aceptada y usada, se sugiere la adaptación fonética “pirsin” como forma castellanizada, con plural “pírsines” o “pírsins”.

RAE: ¿Piercing o pirsin?

Ambas formas son comprensibles, pero desde el punto de vista normativo y lingüístico, la forma adaptada “pirsin” se alinea mejor con las recomendaciones de la RAE, especialmente si se busca evitar extranjerismos innecesarios en textos formales o académicos.

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Todos los tipos de pirsin

Lóbulo: Es el que comúnmente se llama “primer pendiente”, es el más común. Estos son los pendientes que se hacen nada más nacer, los pendientes antialérgicos para bebe pueden ser de plata o de oro.

Lóbulo superior: Piercings en el lóbulo superior que se sitúan justo por encima del primer pendiente. En esta zona se pueden hacer varios agujeros en la oreja.

Hélix: El nombre del piercing en el cartílago es conocido como Hélix . Esta zona tiende a infectarse con facilidad, es por ello, que recomendamos utilizar pendientes hipoalérgicos para mujer, así como, que las perforaciones en la oreja sean hechas por un profesional.

Contra-Helix: Este agujero se encuentra por arriba del tragus, al lado contrario al hélix, entre la oreja y la cara. Si eres de las personas que tiende a tener alergia pendientes bisutería la mejor solución es que inviertas en piercings antialérgicos.

Rook: Este agujero se hace en el interior de la oreja. Es una zona muy delicada, pero no o te preocupes en la LAVANI podrás comprar pendientes antialérgicos online.

Daith: Es el piercing más interno, se hace en el pliegue del cartílago.

Tragus: Este pendiente se sitúa a la entrada del oído. Al ser una zona muy interior te recomendamos no realizarte este agujero si tiendes a tener alergia a los pendientes.Las perforaciones en la oreja tragus son complicadas, así que acude siempre a un experto.

Anti-tragus: El piercing se coloca el lado contrario al lado sobre el lóbulo superior.

Flat: Se sitúa muy cerca del Hélix, en la parte superior de la oreja.

Conch: Se encuentra en la parte inferior del cartílago.

Nostril: Se sitúa en el cartílago lateral de la nariz.

Septum: Se coloca entre las dos fosas nasales.

Fuentes: tn.com.ar y lavanijewels.com