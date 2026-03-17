La RAE explicó cuál de estas dos respuestas es la correcta de responder al "gracias": "De nada" o "por nada"

Ante estas encrucijadas, la institución cultural encargada de velar por la unidad, el buen uso y la evolución del idioma suele ofrecer explicaciones claras y precisas a través del Diccionario de la lengua española para el uso correcto del lenguaje.

En la sección Dudas rápidas del sitio oficial de la RAE, se resuelven de forma concisa algunas de lasdudas más frecuentes planteadas por los hispanohablantes. Y subraya que las respuestas relacionadas con cuestiones no contempladas aún en las obras académicas son provisionales y podrían verse modificadas en el futuro.

Una de las dudas más comunes al hablar español vuelve a ser tendencia: ¿cómo se responde correctamente a un “gracias”? La Real Academia Española (RAE) actualizó su explicación sobre el uso de las expresiones “de nada” y “por nada”, dos fórmulas muy habituales en la cortesía lingüística.

De acuerdo con la RAE, “de nada” es una forma tradicional y plenamente válida para responder a un agradecimiento. La expresión figura en el Diccionario académico como una fórmula de cortesía empleada para minimizar la importancia de un favor o gesto realizado, y transmite la idea de “no fue nada”.

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En su sitio web, donde ofrece un servicio de consultas referidas a dudas sobre el idioma, la Real Academia precisó que tanto la expresión “de nada” así como también “por nada” son absolutamente válidas en el lenguaje español.

Decir “de nada” o “por nada” forma parte de los llamados actos de cortesía lingüística, esos gestos verbales que mantienen la armonía en el diálogo.

Según la RAE, ninguna de las dos expresiones es incorrecta: cada hablante puede elegir la que le resulte más natural. Así, esta sutil diferencia no es gramatical sino meramente cultural.

Por ende, en cada país o región- se adoptan algunas de las dos expresiones y ambas son válidas.

Sin embargo, resaltó que la expresión “de nada” es la forma más extendida y reconocida en todo el mundo hispanohablante, por lo que la RAE la considera plenamente correcta.

Fuente: lmneuquen.com