La RAE confirmó la inesperada palabra en español para referirse a "spoiler"

Muchas veces tendemos a usar anglicismos por costumbre, pero hay un amplio abanico de palabras en español con las que podemos sustituirlos

El término "spoiler" se utiliza de manera común para referirse a dar información por adelantado respecto a la trama de películas, series o libros, lo cual puede implicar una molestia para la persona que escucha esos datos, que esperaba ver en la narración.

La próxima vez que estés a punto de arruinar el final de una serie o una película, piensa dos veces antes de decir “spoiler”. La RAE lleva tiempo recordando que, aunque el anglicismo se ha colado en nuestro día a día, existe una alternativa en español: la palabra destripe.

El término, que procede del verbo destripar, no es nuevo ni un intento reciente por evitar el uso de palabras extranjeras. Según la Fundación del Español Urgente (Fundeu), esta acepción ya aparece documentada en el Diccionario de la RAE desde 1884.

Es decir, mucho antes de que las plataformas de streaming o los foros de internet popularizaran el concepto spoiler.

La palabra se utiliza para referirse el acto de revelar detalles claves de una obra de ficción, como el final de una película o los giros inesperados de una serie. Su construcción sigue un patrón común en el español, como ocurre con desmadrar-desmadre o sacar-saque.

rae2

Además, este sustantivo está perfectamente adaptado al castellano, algo que no siempre ocurre con términos anglicismos comunes.

Es así que la RAE recomienda dejar el uso del término "spoiler", que no es una palabra en español, y en cambio utilizar la voz que pocos habrían esperado como una alternativa.

RAE: ¿Qué significa “destripe”?

Según el Diccionario de la Real Academia Española, destripe se define como “anticipar el desenlace de una historia a quienes no lo conocen”. En el contexto del entretenimiento, el término evolucionó para aludir a la revelación de elementos importantes o giros inesperados de la trama, arruinando la experiencia para quienes aún no disfrutaron la obra.

Este uso figurativo de “destripe” capta el efecto que produce un spoiler: descomponer la sorpresa o el impacto emocional de una historia.

Fuente: mvsnoticias.com