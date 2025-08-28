Inicio Sociedad planta
La planta que debes sembrar los primeros días de septiembre para que tu jardín estalle de flores en primavera

Si buscas una planta de rápido crecimiento, te recomiendo sembrar las semillas de este ejemplar floral que llenará de vida tu jardín

Walter Vasquez
Este ejemplar es de fácil cuidado y crece en pocas semanas.

Septiembre es el mes marcado por el arribo de la primavera y una de las cosas que cualquier amante de la jardinería quiere es ver su jardín repleto de flores. Si te olvidaste de sembrar semillas florales y no querés perderte de este regalo de la naturaleza, te recomiendo cultivar una hermosa planta que crece en pocas semanas.

Jardinería: esta es la planta que crece en pocas semanas y llena el jardín de flores coloridas

Con la primavera a la vuelta de la esquina y el reloj de arena corriendo, te sugiero sembrar en el jardín semillas de Tagetes Erecta, una planta conocida popularmente como cempasúchil y clavel de la India. La misma se destaca por no exigir cuidados de jardinería complejos, por lo que es perfecta para principiantes.

La Tagetes Erecta es un ejemplar originario de México y de gran reconocimiento en América Central y Latinoamérica, especialmente por ocupar un lugar estelar en el Día de los Muertos. Caracterizada por una floración amarilla, naranja, roja y hasta blanca, esta planta puede crecer a la perfección tanto en el jardín como en macetas del balcón.

Según expertos en jardinería, la cempasúchil florece desde la primavera hasta el verano. Si tiene las condiciones adecuadas, esta planta comenzará a exhibir sus flores apenas unas semanas después de la siembra de sus semillas.

En este sentido, el clavel de la India debe cultivarse en un lugar de pleno sol, ya que necesitan, al menos, 6 horas de luz solar directa. Además, crece perfectamente en lugares de climas cálidos, donde las temperaturas sean entre 18 y 30 grados.

Como verás, esta planta es resistente al calor, siempre y cuando le garanticemos el riego adecuado. En concreto, se sugiere hidratar entre 2 y 3 veces por semana. Aunque, para ser precisos en esta tarea, se debe observar la cempasúchil: si está inclinada, necesita agua; si está erguida, no habrá que hidratar.

Por último, es menester considerar el sustrato óptimo para la Tagetes Erecta. Si bien se adapta a distintos tipos de suelos, prefiere aquellos alcalinos y arcillosos. De esta forma, en pocas semanas tendrás un jardín repleto de flores coloridas.

