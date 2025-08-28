Según expertos en jardinería, la cempasúchil florece desde la primavera hasta el verano. Si tiene las condiciones adecuadas, esta planta comenzará a exhibir sus flores apenas unas semanas después de la siembra de sus semillas.

Tagetes Erecta planta Jardinería: esta es la planta que florece en pocas semanas.

En este sentido, el clavel de la India debe cultivarse en un lugar de pleno sol, ya que necesitan, al menos, 6 horas de luz solar directa. Además, crece perfectamente en lugares de climas cálidos, donde las temperaturas sean entre 18 y 30 grados.

Como verás, esta planta es resistente al calor, siempre y cuando le garanticemos el riego adecuado. En concreto, se sugiere hidratar entre 2 y 3 veces por semana. Aunque, para ser precisos en esta tarea, se debe observar la cempasúchil: si está inclinada, necesita agua; si está erguida, no habrá que hidratar.

cempasúchil Cempasúchil, la planta de gran reputación en México y toda Latinoamérica.

Por último, es menester considerar el sustrato óptimo para la Tagetes Erecta. Si bien se adapta a distintos tipos de suelos, prefiere aquellos alcalinos y arcillosos. De esta forma, en pocas semanas tendrás un jardín repleto de flores coloridas.