Cáscaras de fruta: cuáles son las que actúan como un escudo y protegen a las plantas de hormigas y pulgones

Para elaborar este repelente, el primer paso será reunir las cáscaras de una naranja, una mandarina y un limón. Luego, colocarlas en una olla con dos vasos de agua para hervir durante 15 minutos. Una vez que la mezcla esté lista, será momento de colarla para separar la solución líquida de los desechos sólidos.

Este líquido deberá verterse en una botella con atomizador. A continuación, agregar un chorrito de alcohol y agitar bien para que todo se integre. Luego tendremos que rociar el repelente en las plantas donde las plagas son visibles, así como en los caminos que usan para moverse.

cascaras de naranja Al usar las cáscaras de estas frutas podremos decirle adiós a las plagas de hormigas y pulgones.

Esta solución se puede usar tanto para prevenir como para eliminar plagas de hormigas y pulgones. De esta forma, podrás proteger tus plantas de problemas como: