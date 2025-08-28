Inicio Sociedad Cáscara
Jardinería

Cáscaras de fruta: cuáles son las que actúan como un escudo y protegen a las plantas de hormigas y pulgones

Si quieres proteger tus plantas de plagas como las hormigas y los pulgones, debes acudir a las propiedades de estas cáscaras

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Dile adiós a las plagas gracias a este potente repelente casero.

Dile adiós a las plagas gracias a este potente repelente casero.

Tanto las hormigas como los pulgones son de las plagas más dañinas para las plantas del jardín. Por este motivo, es necesario buscar distintas alternativas para repeler dichos insectos. En este sentido, expertos en jardinería nos recomiendan preparar un potente repelente elaborado con cáscaras de fruta.

El potente repelente elaborado con cáscaras de 3 frutas que ahuyenta las plagas del jardín

Las frutas cítricas se destacan por sus nobles beneficios para la salud, especialmente por su aporte de vitamina C. Además de aprovechar la pulpa de estos superalimentos, también podremos ocupar las cáscaras para elaborar un potente repelente casero que alejará plagas como las hormigas y los pulgones.

cascaras de frutas
Estas c&aacute;scaras de frutas ahuyentar&aacute;n plagas del jard&iacute;n.

Estas cáscaras de frutas ahuyentarán plagas del jardín.

De acuerdo a los especialistas de ‘Planeta Jardín’, las cáscaras de cítricos como el limón, la naranja y la mandarina contienen aceite de d-limoneno. Este componente actúa como un insecticida natural, tóxico para ciertos insectos como las hormigas y los pulgones, actuando así como un escudo protector que protege las plantas de dichas plagas.

Para elaborar este repelente, el primer paso será reunir las cáscaras de una naranja, una mandarina y un limón. Luego, colocarlas en una olla con dos vasos de agua para hervir durante 15 minutos. Una vez que la mezcla esté lista, será momento de colarla para separar la solución líquida de los desechos sólidos.

Este líquido deberá verterse en una botella con atomizador. A continuación, agregar un chorrito de alcohol y agitar bien para que todo se integre. Luego tendremos que rociar el repelente en las plantas donde las plagas son visibles, así como en los caminos que usan para moverse.

cascaras de naranja
Al usar las c&aacute;scaras de estas frutas podremos decirle adi&oacute;s a las plagas de hormigas y pulgones.

Al usar las cáscaras de estas frutas podremos decirle adiós a las plagas de hormigas y pulgones.

Esta solución se puede usar tanto para prevenir como para eliminar plagas de hormigas y pulgones. De esta forma, podrás proteger tus plantas de problemas como:

  • Debilitamiento: los pulgones se alimentan de la savia de las plantas, una sustancia rica en azúcares, debilitando el ejemplar y generando un retraso en su crecimiento. Por otro lado, las hormigas cortarán las hojas.
  • Transmisión de enfermedades: los pulgones pueden actuar como vectores, transmitiendo virus de una planta a otra mientras se alimentan.
  • Daño en el suelo: las hormigas excavan túneles que pueden dañar las raíces de las plantas y alterar la estructura del suelo, afectando la retención de agua y la absorción de nutrientes.

Temas relacionados:

Te puede interesar