Planta de romero: por qué recomiendan rociar sus hojas con limón y para qué sirve

Al ahuyentar insectos como el pulgón y la araña roja, se previene la infestación de la planta, ayudando a que el romero se mantenga saludable.

Por otro lado, el jugo de limón también es capaz de prevenir la formación de hongos en la planta de romero, y esto se debe a la presencia de distintos compuestos que actúan como fungicidas naturales.

Como si fuera poco, esta acción también puede hacer que las hojas del romero brillen por sí mismas, haciéndolas lucir saludables. Por supuesto, mucho jugo no terminará siendo bueno.

limon, beneficios El jugo de limón puede ser beneficioso para tu planta de romero

Aplica la solución según la necesidad. Un rociado regular puede ayudar a mantener a raya las plagas que pueden aparecer en el romero. Asegúrate de que tu romero reciba buena ventilación para evitar el desarrollo de enfermedades.

Cómo fabricar jugo de limón para rociar tu planta de romero