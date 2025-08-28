Inicio Sociedad Romero
Planta de romero: por qué recomiendan rociar sus hojas con limón y para qué sirve

El jugo de limón puede ser beneficioso para tu planta de romero en múltiples sentidos. ¿Por qué recomiendan rociar sus hojas con él?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La planta de romero puede ser rociada con limón como una medida beneficiosa

La planta de romero es uno de los ejemplares más deseados y tenidos en los distintos hogares, todo, por la gran cantidad de beneficios que la misma puede ofrecer. Para mantenerla en buen estado, sus dueños acuden a distintos y efectivos trucos caseros.

En este contexto, una de las recomendaciones es el hecho de rociar la planta con jugo de limón, siendo esta una acción que puede darte miles de beneficios para tu planta.

romero, planta
La planta de romero es de las más famosas dentro del mundo de la jardinería

Planta de romero: por qué recomiendan rociar sus hojas con limón

Rociar las hojas de romero con jugo de limón sirve principalmente para repeler plagas como pulgones y araña roja debido al aroma cítrico del esta fruta, que actúa como una barrera natural contra todos estos insectos.

Al ahuyentar insectos como el pulgón y la araña roja, se previene la infestación de la planta, ayudando a que el romero se mantenga saludable.

Por otro lado, el jugo de limón también es capaz de prevenir la formación de hongos en la planta de romero, y esto se debe a la presencia de distintos compuestos que actúan como fungicidas naturales.

Como si fuera poco, esta acción también puede hacer que las hojas del romero brillen por sí mismas, haciéndolas lucir saludables. Por supuesto, mucho jugo no terminará siendo bueno.

limon, beneficios
El jugo de limón puede ser beneficioso para tu planta de romero

Aplica la solución según la necesidad. Un rociado regular puede ayudar a mantener a raya las plagas que pueden aparecer en el romero. Asegúrate de que tu romero reciba buena ventilación para evitar el desarrollo de enfermedades.

Cómo fabricar jugo de limón para rociar tu planta de romero

  1. Reúne los ingredientes: necesitarás cáscaras de limón.
  2. Prepara la infusión: coloca las cáscaras en un recipiente con agua y llévalas a ebullición durante unos 5 minutos.
  3. Enfría la mezcla: retira la cacerola del fuego y deja que el líquido se enfríe por completo.
  4. Filtra y pulveriza: cuela el líquido y viértelo en un pulverizador.
  5. Aplica en la planta: rocía la mezcla sobre tu planta de romero para ahuyentar plagas.

