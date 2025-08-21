El romero es una planta que prefiere suelos secos y tolera la sequía. El riego excesivo puede provocar que las raíces se pudran y la planta se debilite, haciéndola más propensa a romperse.

La poda regular ayuda a mantener la planta aireada y a eliminar ramas muertas o enfermas. Si la planta se vuelve demasiado densa, puede debilitarse como efecto contrario. Es decir, la causa del problema sería la falta de poda.

Además de estos, el viento fuerte que provoca daños físicos en la planta de romero o una mala ubicación puede hacer que el ejemplar se debilite y, por lo tanto, comience a desarmarse.

poda, romero La falta de poda es una de las causas por las que puede ocurrir este problema

Para prevenir este problema, simplemente deberás estar atento a cada uno de estos detalles: regar adecuadamente, podar regularmente, proteger a la planta de los vientos e intentar que tome luz solar moderada.

Cuánta luz solar necesita una planta de romero para no debilitarse

Sobre este último punto, es válido aclarar que la planta de romero necesita de luz solar moderada para no debilitarse. Si bien el exceso también es malo, es la falta la que suele ocasionar el problema al que se hace referencia en esta nota.

En concreto, el romero necesita entre 6 y 8 horas diarias de sol para no sufrir ningún tipo de inconvenientes. De esta manera, podrás mantener a la planta en buen estado.