Planta de romero: por qué se recomienda espolvorear sal en su tierra y para qué sirve

En concreto, tienes que saber que la sal gorda puede usarse para crear una barrera alrededor de la planta, evitando que plagas como hormigas, babosas y caracoles lleguen a ella.

Por otro lado, la sal se puede usar para crear sales aromatizadas con romero, potenciando su sabor y aroma. Además, puedes sumergir a las herramientas de jardín en ellas para evitar el contagio de enfermedades entre plantas.

sal, romero La sal gruesa debe ser espolvoreada en la base de la planta de romero

La sal debe aplicarse alrededor de la base de la planta, evitando que entre en contacto directo con las hojas o el tallo principal. De lo contrario, puedes provocar problemas en este famoso ejemplar.

Cuáles son las plagas más comunes en la planta de romero

Pulgones: pequeños insectos que se alimentan de la savia de la planta, causando debilitamiento y deformación de hojas y brotes.

Cochinillas: insectos que se adhieren a las hojas y tallos, succionando savia y excretando una sustancia pegajosa llamada melaza.

Escarabajo del romero: un escarabajo que se alimenta de las hojas y flores, causando daños visibles en la planta.

Para prevenir y tratar estas plagas y enfermedades en la planta de romero, es importante mantener una buena ventilación, evitar el exceso de riego, y controlar la humedad del ambiente, por nombrar algunos de los consejos más famosos.