El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Cerdo de Agua Yin, una jornada en la que la sensibilidad se intensifica y la intuición se vuelve un recurso de gran valor. La energía del Agua Yin impulsa la calma, la introspección y el deseo de establecer lazos sinceros, mientras que la influencia del Cerdo promueve la honestidad y la empatía. Para la astrología china, es un día favorable para los signos que buscan reconciliarse, expresar emociones profundas y disfrutar de ambientes serenos. Sin embargo, la tendencia a confiar demasiado puede abrir espacio a malentendidos, por lo que conviene actuar con prudencia. Las actividades que fortalezcan la armonía interior, como la lectura, la meditación o los encuentros afectivos tranquilos, estarán especialmente favorecidas.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día del Cerdo de Agua