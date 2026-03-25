El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 26 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 26 de marzo, día del Cerdo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Cerdo
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: cuidar el bienestar personal, disfrutar de placeres simples, fortalecer vínculos afectivos, ordenar asuntos domésticos, cerrar temas pendientes con calma
- Actividades a evitar: excesos en comida o gastos, evadir responsabilidades, confiar ciegamente sin evaluar, postergar decisiones necesarias
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Tierra Yin propone una energía más amable, pausada y profundamente humana. Después de la firmeza del Perro, aquí aparece una vibración que invita a bajar la guardia, conectar con lo que se siente y buscar bienestar en lo cotidiano. El Cerdo simboliza generosidad, disfrute y apertura emocional, mientras que la Tierra Yin aporta contención, estabilidad interna y una necesidad de seguridad afectiva. Es un día para cuidar lo propio, para compartir desde la sinceridad y también para cerrar asuntos sin presión. No todo tiene que resolverse con esfuerzo; algunas cosas se acomodan mejor desde la calma. La clave estará en no caer en la comodidad excesiva y mantener un equilibrio entre disfrute y responsabilidad.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 26 de marzo, día del Cerdo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el ambiente del día puede invitarte a bajar un poco la intensidad mental y enfocarte en lo que realmente te hace bien. El Cerdo y la Tierra Yin favorecen momentos de calma que te ayudan a ordenar emociones. Puede que una conversación cercana te dé más claridad que cualquier análisis. No todo pasa por pensar. A veces sentir también orienta
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día encaja bien con tu necesidad de estabilidad, pero desde un lugar más emocional que práctico. La Tierra Yin te ayuda a conectar con lo que necesitas sostener internamente. Es un buen momento para cuidar tu entorno o dedicar tiempo a lo personal. No todo tiene que ser productividad. El equilibrio también se construye descansando
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el ritmo del día puede parecerte más lento de lo habitual, pero tiene algo que ofrecerte si decides adaptarte. El Cerdo suaviza tensiones y la Tierra Yin invita a mirar hacia adentro. Quizás descubras que necesitas una pausa más de lo que pensabas. No es pérdida de tiempo. A veces detenerse permite avanzar mejor después
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la armonía del día puede resultarte especialmente reconfortante. El Cerdo favorece los vínculos sinceros y la Tierra Yin aporta estabilidad emocional. Es un buen momento para compartir, disfrutar o simplemente estar en calma. También podrías sentirte más conectado con tus propias necesidades. Escucharte será clave
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): después de días más intensos, esta energía te propone un descanso necesario. El Cerdo no exige, sino que acompaña, y la Tierra Yin invita a soltar el control por un momento. Puede ser un buen día para delegar o simplemente bajar el ritmo. No todo depende de tu intervención. A veces las cosas fluyen mejor solas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la energía del día puede generar cierta incomodidad si sientes que todo se mueve en un plano demasiado emocional. El Cerdo tiende a la apertura, mientras tú prefieres la reserva. Antes de cerrarte, conviene observar con más calma. No todo es tan superficial como parece. A veces hay profundidad en lo simple
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día puede invitarte a bajar el ritmo y reconectar con aspectos que vienes dejando de lado. La Tierra Yin sugiere cuidar lo interno, mientras el Cerdo propone disfrutar sin tanta exigencia. Tal vez necesites un momento de descanso o un cambio de rutina. No lo veas como una pausa improductiva. Es parte del equilibrio
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día fluye de manera muy natural contigo. El Cerdo y la Tierra Yin favorecen la sensibilidad, la empatía y los vínculos cercanos. Es un momento ideal para compartir o expresar lo que sientes sin presión. También podrías encontrar inspiración en algo cotidiano. Cuando te relajas, todo se ordena mejor
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el ritmo tranquilo del día puede parecerte poco estimulante al principio, pero tiene su valor si decides aprovecharlo. La Tierra Yin invita a organizar desde adentro, no solo desde la acción. Quizás necesites replantear una idea o revisar una decisión reciente. No todo se resuelve con rapidez. A veces la pausa aclara
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día puede ayudarte a soltar un poco la exigencia habitual. El Cerdo propone disfrute, y la Tierra Yin sugiere equilibrio emocional. Es un buen momento para descansar de la perfección y simplemente dejar que las cosas fluyan. No todo necesita corrección. A veces lo suficiente ya es valioso
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): después de un día alineado con tu energía, hoy el clima cambia hacia algo más relajado. El Cerdo invita a confiar y la Tierra Yin a soltar tensiones. Puede ser un buen momento para disfrutar de lo simple o compartir con alguien cercano. No todo es responsabilidad. También es necesario descansar
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): cuando el día vibra con tu signo, todo parece sentirse más cercano, más auténtico. La Tierra Yin potencia tu necesidad de bienestar y conexión emocional. Es un excelente momento para hacer algo que realmente disfrutes. También podrías sentirte más abierto con quienes te rodean. Permítete ese espacio, lo necesitas