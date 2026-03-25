Signo regente: Cerdo

Cerdo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Conejo, Cabra

Conejo, Cabra Animales incompatibles: Serpiente

Serpiente Actividades recomendadas: cuidar el bienestar personal, disfrutar de placeres simples, fortalecer vínculos afectivos, ordenar asuntos domésticos, cerrar temas pendientes con calma

cuidar el bienestar personal, disfrutar de placeres simples, fortalecer vínculos afectivos, ordenar asuntos domésticos, cerrar temas pendientes con calma Actividades a evitar: excesos en comida o gastos, evadir responsabilidades, confiar ciegamente sin evaluar, postergar decisiones necesarias

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Tierra Yin propone una energía más amable, pausada y profundamente humana. Después de la firmeza del Perro, aquí aparece una vibración que invita a bajar la guardia, conectar con lo que se siente y buscar bienestar en lo cotidiano. El Cerdo simboliza generosidad, disfrute y apertura emocional, mientras que la Tierra Yin aporta contención, estabilidad interna y una necesidad de seguridad afectiva. Es un día para cuidar lo propio, para compartir desde la sinceridad y también para cerrar asuntos sin presión. No todo tiene que resolverse con esfuerzo; algunas cosas se acomodan mejor desde la calma. La clave estará en no caer en la comodidad excesiva y mantener un equilibrio entre disfrute y responsabilidad.

horoscopo chino predicciones signos dia cerdo de tierra yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 26 de marzo, día del Cerdo de Tierra Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 26 de marzo, día del Cerdo de Tierra Yin