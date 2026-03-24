Signo regente: Perro

Perro Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Tigre, Caballo, Conejo Animales incompatibles: Dragón

Dragón Actividades recomendadas: asumir compromisos, resolver temas legales o contractuales, fortalecer vínculos de confianza, tomar decisiones responsables, organizar asuntos a largo plazo

asumir compromisos, resolver temas legales o contractuales, fortalecer vínculos de confianza, tomar decisiones responsables, organizar asuntos a largo plazo Actividades a evitar: actuar con desconfianza excesiva, entrar en discusiones por principios rígidos, postergar decisiones importantes, cargar con responsabilidades ajenas

Horóscopo chino: la energía del Perro de Tierra Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Tierra Yang trae una energía firme, directa y profundamente ligada a los valores. El Perro representa la lealtad, la justicia y el sentido de responsabilidad, mientras que la Tierra Yang aporta estabilidad, compromiso y una mirada práctica sobre lo que realmente importa sostener en el tiempo. No es un día para improvisar ni para actuar desde la emoción pasajera, sino para tomar decisiones que tengan peso y coherencia. Aquí se pone a prueba la palabra dada, la confianza construida y la capacidad de hacerse cargo. Es una jornada que favorece acuerdos sólidos, definiciones claras y acciones que buscan perdurar. La clave estará en actuar con integridad, sin caer en la rigidez.

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Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 25 de marzo, día del Perro de Tierra Yang