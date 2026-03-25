El horóscopo chino revela para este miércoles 25 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 25 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 25 de marzo
- Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana comienza con una mente despierta que permite detectar oportunidades sutiles. Durante esas primeras horas surge una idea que puede simplificar una tarea pendiente. En la tarde aparece una conversación que aporta una mirada distinta sobre un tema reciente. Ese intercambio ayuda a ajustar decisiones. Al caer la noche se instala una sensación de claridad emocional
- Búfalo o Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el inicio del día trae un ritmo constante que favorece avanzar sin interrupciones. Durante la mañana se vuelve natural sostener la concentración en tareas importantes. En la tarde surge una situación que requiere adaptarse a un pequeño cambio. Ese ajuste demuestra eficacia. Al finalizar la jornada se percibe una sensación de estabilidad
- Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana despierta con impulso y ganas de actuar rápidamente. Durante esas horas se presenta una oportunidad para tomar la iniciativa. En la tarde aparece un momento que invita a reflexionar antes de continuar. Esa pausa ayuda a ordenar el rumbo. Cuando llega la noche surge una sensación de control interno
- Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día comienza con una atmósfera tranquila que favorece la concentración. Durante la mañana se vuelve ideal atender detalles con precisión. En la tarde aparece una conversación que aporta inspiración. Ese intercambio despierta nuevas ideas. Al finalizar la jornada predomina una sensación de armonía
- Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana inicia con determinación y ganas de avanzar en objetivos claros. Durante esas horas surge una situación que exige tomar decisiones rápidas. En la tarde aparece un cambio que obliga a reorganizar planes. Esa modificación resulta positiva. Al caer la noche surge una sensación de logro
- Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el comienzo del día invita a observar antes de actuar. Durante la mañana se vuelve natural analizar situaciones con profundidad. En la tarde aparece una conversación que confirma una intuición previa. Ese momento aporta claridad. Cuando llega la noche predomina una sensación de equilibrio interno
- Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014): la mañana comienza con energía dinámica que impulsa a avanzar. Durante esas horas se resuelven tareas pendientes con rapidez. En la tarde aparece una pausa que invita a reorganizar el tiempo. Ese momento permite tomar mejores decisiones. Al finalizar la jornada surge una sensación de ligereza
- Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): el día inicia con una energía sensible que favorece la creatividad. Durante la mañana pueden surgir ideas que conectan con lo emocional. En la tarde aparece un encuentro que aporta entusiasmo. Ese momento abre nuevas perspectivas. Al caer la noche se instala una sensación de armonía
- Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016): la mañana despierta con curiosidad y ganas de experimentar. Durante esas horas se presentan situaciones que requieren ingenio. En la tarde aparece un momento inesperado que rompe la rutina. Ese instante genera dinamismo. Cuando llega la noche queda una sensación de satisfacción
- Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017): el inicio del día trae claridad mental y capacidad de organización. Durante la mañana se vuelve sencillo ordenar prioridades. En la tarde aparece una conversación que permite compartir ideas. Ese intercambio resulta enriquecedor. Al finalizar la jornada predomina una sensación de equilibrio
- Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): la mañana comienza con una energía que invita a actuar con responsabilidad. Durante esas horas se resuelve un asunto importante. En la tarde aparece un gesto que fortalece un vínculo cercano. Ese momento genera confianza. Al caer la noche se percibe una sensación de tranquilidad
- Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día inicia con un clima amable que favorece el optimismo. Durante la mañana se avanza sin presión en tareas simples. En la tarde aparece una propuesta que despierta interés. Ese momento abre nuevas posibilidades. Al finalizar la jornada surge una sensación de bienestar