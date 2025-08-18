Inicio Sociedad Perfume
El perfume natural para que tu casa huela a naturaleza usando solo 2 ingredientes

Usando ingredientes naturales y frescos podrás lograr que tu casa huela bien todo el día y sin esfuerzos

Paula Alonso
Aprendé a hacer un aromatizante natural para que tu casa huela a naturaleza todo el día

Limpiar la casa y que la misma quede con un aroma placentero durante todo el día puede convertirse en una tarea complicada. Por suerte existen algunos trucos sencillos que pueden aromatizar la casa, y además sirven para purificar las energías de los ambientes.

A continuación te enseñaremos a realizar un truco casero que sirve no solo para aromatizar la casa, sino también para reducir los niveles de ansiedad en las personas.

¿Cómo hacer un aromatizante natural para la casa?

Ingredientes

  • 1 litro de agua
  • Ramas de romero fresco (si no consigues fresco, puedes usar ramas secas)
Romero
El primer paso es colocar el litro de agua en una olla o cacerola y ponerla a hervir a fuego medio. Añade las ramas de romero y cuando comience a hervir, reduce el fuego al mínimo y deja cocinar por unos minutos, permitiendo que el vapor se esparza por toda la casa. El aroma del romero se esparcirá en el aire, dejando una sensación de frescura y limpieza.

Si quieres que toda tu casa huela a romero, una vez que la infusión esté fría, podrás pasarla a un envase con pulverizador o atomizador y esparcir este líquido por la cama, las cortinas, los sillones, etc.

¿Cuáles son los beneficios del aroma del romero?

El sitio web Medical News Today asegura que el aroma del romero puede brindarle muchos beneficios al sistema nervioso, ya que por ejemplo mejora la memoria y la concentración, mejora nuestro estado de ánimo y además purifica el aire que respiramos.

Romero (2)
En la Edad Media, era común quemar romero para purificar el aire en hospitales y hogares, ya que es una planta conocida por sus efectos relajantes y purificadores. Según la aromaterapia, su aroma transmite bienestar y frescura, creando un ambiente más acogedor e ideal para aliviar el estrés de un día largo.

