Cómo preparar un perfume casero para la habitación: así aromatizan los hoteles más exclusivos

El perfume de los hoteles

Uno de los ingredientes que se emplea mucho es la haba tonka, una semilla originaria de América del Sur. Tiene una fragancia picante y almendrada, con notas clave de nuez moscada, canela, clavo de olor, pachulí y sándalo, todo fundido en una nube aromática de vainilla.

haba tonka La haba tonka es la semilla del árbol cumarú, cuyo nombre científico es Dipteryx odorata.

Es un aroma poco común, pero que ofrece a los huéspedes de hoteles boutique de lujo una experiencia olfativa inusual, que sin dudas tendrá un efecto duradero en su memoria. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para crear un perfume casero de este estilo.

Ingredientes

100 ml de alcohol de perfumería.

30 ml de agua destilada.

20 gotas de aceite esencial de haba tonka.

10 gotas de aceite esencial de sándalo o cedro.

5 gotas de aceite esencial de limón o bergamota.

Para comenzar, vierte el alcohol en un frasco de vidrio oscuro, que ayudará a preservar la integridad de los aceites frente a la luz. Suma todas las gotas de las esencias, primero el de bergamota, sándalo y finalmente el de haga tonka, agitando el envase de forma circular para que las moléculas interactúen.

Cuando los aceites estén integrados con el alcohol, incorpora el agua destilada, y si quieres una gota de glicerina para fijar el perfume. Cierra el frasco y agítalo con firmeza durante unos minutos. Luego, deja reposando en un lugar fresco y oscuro durante al menos 48 horas.

toallas en la habitacion Puedes usar un recipiente con aromatizador o un frasco con varillas difusoras.

Pasado el tiempo de maceración, pasa el líquido a un recipiente con spray para rociar los textiles de la habitación y las diferentes estancias del hogar. Recuerda aplicar el ambientador a unos 30 centímetros de distancia de las sábanas, almohadores, cortinas y demás. Así, notarás como las notas especiadas y de vainilla transforman la energía de tu hogar.