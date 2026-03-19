Cómo preparar un perfume casero para la habitación: así aromatizan los hoteles más exclusivos

Abres la puerta de tu habitación, dejas tu bolso y te inunda un perfume fresco. Esa una de las sorpresas más gratas al llegar al hogar cansado, después de haber trabajado y cumplido con la rutina diaria. Un buen aroma puede llegar a relajarnos e incluso a favorecer el buen descanso.
Los hoteles de lujo llevan años usando fórmulas aromáticas diseñadas para calmar el sistema nervioso y ayudarte a dormir mejor. Fragancias pensadas al milímetro que no solo hacen que el huésped se sienta cómodo, sino que tienen base científica que justifica sus efectos.
Ciertos aromas aplicados sobre la ropa de cama pueden ayudar a reducir el cortisol, la famosa hormona del estrés, e inducir un sueño más profundo y reparador. Por ende, no es solo confort, es ciencia y marketing sensorial de alto nivel.
El perfume de los hoteles
Uno de los ingredientes que se emplea mucho es la haba tonka, una semilla originaria de América del Sur. Tiene una fragancia picante y almendrada, con notas clave de nuez moscada, canela, clavo de olor, pachulí y sándalo, todo fundido en una nube aromática de vainilla.
Es un aroma poco común, pero que ofrece a los huéspedes de hoteles boutique de lujo una experiencia olfativa inusual, que sin dudas tendrá un efecto duradero en su memoria. A continuación, te explicamos los pasos a seguir para crear un perfume casero de este estilo.
Ingredientes
- 100 ml de alcohol de perfumería.
- 30 ml de agua destilada.
- 20 gotas de aceite esencial de haba tonka.
- 10 gotas de aceite esencial de sándalo o cedro.
- 5 gotas de aceite esencial de limón o bergamota.
Para comenzar, vierte el alcohol en un frasco de vidrio oscuro, que ayudará a preservar la integridad de los aceites frente a la luz. Suma todas las gotas de las esencias, primero el de bergamota, sándalo y finalmente el de haga tonka, agitando el envase de forma circular para que las moléculas interactúen.
Cuando los aceites estén integrados con el alcohol, incorpora el agua destilada, y si quieres una gota de glicerina para fijar el perfume. Cierra el frasco y agítalo con firmeza durante unos minutos. Luego, deja reposando en un lugar fresco y oscuro durante al menos 48 horas.
Pasado el tiempo de maceración, pasa el líquido a un recipiente con spray para rociar los textiles de la habitación y las diferentes estancias del hogar. Recuerda aplicar el ambientador a unos 30 centímetros de distancia de las sábanas, almohadores, cortinas y demás. Así, notarás como las notas especiadas y de vainilla transforman la energía de tu hogar.