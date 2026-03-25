Tiene 25 años, quedó parapléjica y tomó una decisión que dividió a su familia: pidió la eutanasia

El próximo jueves 26 de marzo de 2026 marcará el final de una de las batallas legales más intensas y mediáticas en la historia reciente de la Ley de Eutanasia en España. Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, recibirá la muerte asistida tras casi dos años de litigios, recursos judiciales y una fractura familiar que ha reabierto el debate sobre la autonomía del paciente frente a la voluntad de sus tutores o progenitores.
El origen de un sufrimiento irreversible
La historia de Noelia está marcada por la tragedia. Tras ser víctima de una violación múltiple durante su adolescencia, la joven sufrió un colapso emocional que la llevó a arrojarse desde un quinto piso en 2022. Aunque sobrevivió, las secuelas físicas fueron devastadoras: una paraplejia irreversible y una discapacidad del 74%.
Más allá de la inmovilidad de la cintura hacia abajo, Noelia ha descrito un cuadro de dolores neuropáticos crónicos y un malestar psicológico profundo que, según sus propias palabras, convirtieron su existencia en un "mundo oscuro". En 2024, amparada por la legislación española, solicitó formalmente la eutanasia, argumentando que su situación clínica era no recuperable y le causaba un sufrimiento constante e insoportable.
El bloqueo judicial: Familia vs. Derecho a decidir
A pesar de que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña dio luz verde al procedimiento en julio de 2024, el proceso fue sistemáticamente bloqueado por su padre, Gerónimo Castillo. Con el apoyo jurídico de la organización Abogados Cristianos, el caso escaló por todas las instancias posibles. Sin embargo, ella insistió en su decisión.
En una reciente y conmovedora entrevista televisiva, Noelia fue tajante: "La felicidad de un padre o una madre no puede estar por encima de la vida de una hija". Su madre, Yolanda, aunque inicialmente opuesta por convicciones personales y religiosas, ha declarado que acompañará a Noelia hasta el último segundo:
En tanto, la joven aseguró: "Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas", contó en la previa al fin de su lucha.