Tiene 25 años, quedó parapléjica y tomó una decisión que dividió a su familia: pidió la eutanasia

El bloqueo judicial: Familia vs. Derecho a decidir

A pesar de que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña dio luz verde al procedimiento en julio de 2024, el proceso fue sistemáticamente bloqueado por su padre, Gerónimo Castillo. Con el apoyo jurídico de la organización Abogados Cristianos, el caso escaló por todas las instancias posibles. Sin embargo, ella insistió en su decisión.

noelia castillo, eutanasia

En una reciente y conmovedora entrevista televisiva, Noelia fue tajante: "La felicidad de un padre o una madre no puede estar por encima de la vida de una hija". Su madre, Yolanda, aunque inicialmente opuesta por convicciones personales y religiosas, ha declarado que acompañará a Noelia hasta el último segundo:

En tanto, la joven aseguró: "Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro (...) No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas", contó en la previa al fin de su lucha.