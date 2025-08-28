¿Para qué sirve hervir tomillo con romero? Imagen: Freepik
¿Para qué sirve hervir tomillo con romero? Imagen: Freepik

El romero es una planta aromática muy utilizada en la cocina para potenciar el sabor de diversas comidas, especialmente carnes, aves, pescados, verduras, guisos, y salsas. El tomillo, también es una especie que se usa principalmente como condimento culinario en platos mediterráneos. ¿Qué pasa si pones estas dos hierbas en una cacerola con agua a hervir?

Además de ser utilizados para preparaciones culinarias y múltiples aplicaciones medicinales, puede usarse para un truco que marcará un cambio rotundo en casa. A continuación, te explicamos con mayor precisión cómo utilizar estas hierbas a tu beneficio.

El tomillo es una hierba muy utilizada para condimentar carnes. Imagen: Pexels

Hervir romero y tomillo

Teniendo en cuenta que el romero y el tomillo tienen aromas intensos, se pueden emplear para preparar aromatizantes caseros. Ya sea combinando con otros ingredientes, o utilizándolos por separado, son ideales para transformar el perfume de casa.

Un truco sencillo para perfumar el hogar es hervir unas ramas de romero y tomillo, ya sea frescas o secas. Cuando llevas estos ingrediente a ebullición, se liberan los aromas suavemente y se dispersan con rapidez por distintos ambientes de casa.

Muchos cocineros preparan adobo con romero para hacer una receta con papas. Imagen: Freepik

Si quieres intensificar la fragancia o sumar matices, es posible añadir otros ingredientes como cáscaras de limón, ramas de canela, clavos de olor, jengibre, hojas de menta o lo que dicte tu imaginación. La preparación resultante, una vez enfriada, puede colocarse en un frasco con rociador y funcionar como un aromatizante casero en spray para uso cotidiano en diferentes espacios.

Infusión de romero y tomillo

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM destaca el uso de estas hierbas por separado contra diversos malestares estomacales y respiratorios, entre otras cualidades medicinales. Combinando romero y tomillo los beneficios se potencian.

