Un truco sencillo para perfumar el hogar es hervir unas ramas de romero y tomillo, ya sea frescas o secas. Cuando llevas estos ingrediente a ebullición, se liberan los aromas suavemente y se dispersan con rapidez por distintos ambientes de casa.

romero Muchos cocineros preparan adobo con romero para hacer una receta con papas. Imagen: Freepik

Si quieres intensificar la fragancia o sumar matices, es posible añadir otros ingredientes como cáscaras de limón, ramas de canela, clavos de olor, jengibre, hojas de menta o lo que dicte tu imaginación. La preparación resultante, una vez enfriada, puede colocarse en un frasco con rociador y funcionar como un aromatizante casero en spray para uso cotidiano en diferentes espacios.

Infusión de romero y tomillo

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM destaca el uso de estas hierbas por separado contra diversos malestares estomacales y respiratorios, entre otras cualidades medicinales. Combinando romero y tomillo los beneficios se potencian.