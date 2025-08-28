Inicio Sociedad truco
Ni papel film ni aluminio: el truco para conservar la coliflor fresca sin generar malos olores

En esta nota te enseñamos un truco sencillo para guardar este vegetal fresco y que dure más tiempo

Paula García
Por Paula García [email protected]
Cómo conservar la coliflor fresca durante más tiempo. Imagen: Pixabay

La coliflor es uno de los vegetales más amados y odiados del hogar, dependiendo como lo cocines cambia el sabor, la textura e incluso el olor. Si eres de los fanáticos de esta verdura, este artículo podría interesarte, ya que te enseñamos un truco para conservar la coliflor fresca durante más tiempo.

La pérdida prematura de la frescura de la coliflor es un problema común que enfrentan muchos hogares. El moho y la descomposición suelen frustrar los esfuerzos por mantener este vegetal en buen estado durante más de unos días.

La clave para conservar la coliflor fresca radica en el almacenamiento adecuado. Aunque muchos prueban envolver esta verdura en papel film o aluminio, existe otro método más eficaz.

sopa de coliflor
Se pueden hacer muchas recetas con este vegetal. La sopa de coliflor es una de las tantas. Imagen: Pixabay

El truco para conservar la coliflor fresca

Una vez que llegues al hogar con el vegetal, elimina los tallos y las hojas sobrantes. Lo único que tiene que quedar son las flores o brotes blancos. Luego, divide en porciones pequeñas, cortando los típicos "arbolitos". Si encuentras alguna porción dañada, es mejor desecharla para que no contamine a las demás.

Escoge un recipiente hermético, ya sea de plástico o de vidrio, y cubre las paredes interiores con servilletas. Este tipo de material absorbe la humedad, previniendo la formación de moho. Guarda los arbolitos de coliflor, y entre capas intercala servilletas. Cuando termines, coloca el recipiente sellado en la parte inferior del refrigerador.

Coliflor.jpg
El valor alimenticio de este vegetal destaca por su contenido en vitamina C, fibra y otros compuestos con efectos positivos en el bienestar general. Imagen: archivo

Teniendo en cuenta estos pasos, podrás conservar la coliflor en excelentes condiciones durante varias semanas. Antes de preparar cualquier receta, recuerda lavar y desinfectar cada porción para eliminar la suciedad.

Adoptar estos trucos y técnicas de almacenamiento ayuda a reducir el desperdicio, además de que permite que las familias consuman alimentos frescos y nutritivos.

