Ni sal gruesa ni arroz: el truco para eliminar el olor a humedad del ropero y evitar la formación de moho

armario ropa Con este truco le pondrás fin al olor a humedad del ropero.

En concreto, según cuentan expertos en la materia, las tizas serán nuestras aliadas si buscamos evitar la formación de moho y también erradicar este olor desagradable del mobiliario. Esto se debe a las propiedades que tienen estos elementos escolares, las cuales permiten absorber la humedad de la estancia en donde se encuentren.

Para este truco, solo tendrás que buscar 4 o 5 tizas viejas o bien comprarlas en alguna tienda o librería. Luego, colocarlas en una bolsa de tela fina, atarlas y dejarlas en distintos lugares del ropero. De esta forma, evitarás la proliferación de humedad dentro del armario.

tizas Las tizas ayudarán a combatir el olor a humedad de los armarios.

Lo único que debes considerar de este truco es cambiar la bolsa con tizas cada dos semanas. Además, se recomienda en simultáneo ventilar el ropero para conseguir mejores resultados.

En caso de que no tengas tizas o simplemente quieras acudir a otra alternativa, la misma fuente citada sugiere utilizar carbón vegetal. Aquí solo deberás envolver el carbón vegetal en papel de cocina y colocarlo en los cajones del armario.