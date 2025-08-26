Cómo usar bicarbonato para eliminar el olor a huevo de los platos y vasos: el truco que no falla

cocinar con huevo Cuando nos ponemos manos a la obra en la cocina y hay que cocinar huevos, su olor siempre nos invade y queda impregnado en los utensilios

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad de neutralizar olores gracias a su acción alcalina. A diferencia de otros productos, no enmascara el mal olor, sino que lo elimina desde la raíz. El paso a paso para hacerlo es bastante sencillo, aquí te lo decimos:

Primero que nada hay que enjuagar los platos y vasos con agua caliente para retirar los restos visibles de comida. Después hay que preparar una mezcla con 1 litro de agua bien fría y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

Ahora toca sumergir la vajilla en la solución durante 15 a 20 minutos y el agua tiene que estar bien fría para que el olor realmente se quite. Luego lava nuevamente con detergente común y enjuaga bien con agua caliente.

Ahora, seca al aire libre o con un paño limpio para que no quede humedad atrapada y listo. Verás como ningún objeto de uso común quedara con olor a huevo.

Beneficios de usar bicarbonato para quitar el olor a huevo

olor a huevo en los vasos Gracias a este truco con bicarbonato podrás deshacerte del olor a huevo sin problemas

Económico: el bicarbonato es un producto muy barato en comparación con limpiadores químicos especializados.

Ecológico: no contamina y es seguro para el medioambiente.

No tóxico: a diferencia de otros productos, no deja residuos dañinos y es seguro en superficies que están en contacto con alimentos.

Efectividad comprobada: elimina el olor desde la raíz en lugar de enmascararlo.

Versátil: además de la vajilla, sirve para limpiar tuppers, termos, tablas de cocina y hasta la heladera.

Cuida la vajilla: al ser un limpiador suave, no raya platos ni vasos.

Neutraliza olores persistentes: no solo de huevo, también de pescado, ajo, cebolla y café.

Además, existen otros trucos con bicarbonato para la cocina, como por ejemplo agregar una cucharada al lavavajillas automático para potenciar la limpieza. Espolvorear un poco de bicarbonato en la esponja húmeda antes de fregar vasos y platos o usarlo también para eliminar olores en termos, botellas plásticas o tuppers.