La planta trepadora que se llena de flores púrpura y se puede cultivar en septiembre

planta enredadera Esta planta es ideal para llenar el jardín de flores. Imagen: Freepik

El frijol jacinto morado cuyo nombre científico es Lablab purpurea, es una trepadora originaria de África o la India, aunque se ha extendido a otras regiones templadas y cálidas del mundo. Como es ideal para cubrir rápidamente grandes áreas, se convierte en la favorita de muchos jardineros.

Cómo cultivar esta planta en septiembre

Según los expertos de Gardening Know How, esta planta se puede cultivar a partir de semillas o plántulas. Si tienes paciencia y quieres un crecimiento más vigoroso y natural, lo mejor es sembrar desde semillas directamente en el sitio definitivo. Pero si buscas resultados rápidos o no tienes mucha experiencia, las plántulas de vivero pueden ser más prácticas.

Las judías jacinto moradas no son muy exigentes con el tipo de suelo, pero crecen mejor a pleno sol. Sin embargo, estas plantas requieren un soporte resistente de al menos tres a cuatro metros de altura. Muchos directamente prefieren cultivarla en un enrejado, una cerca o una pérgola resistente.

Es importante regar regularmente para mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Una vez establecida, esta planta tolera la sequía, pero el riego constante favorece el crecimiento y la floración.

frijol jacinto El frijol jacinto puede tener flores rosa, púrpuras o blancas. Imagen: Freepik

Generalmente, el frijol jacinto suele empezar a florecer en verano y continúa hasta el otoño. En climas cálidos, se extiende la temporada de crecimiento y la planta se mantiene con flores fragantes hasta la primera helada.

Otro detalle para tener en cuenta es proporcionar un buen fertilizante. Lo ideal es colocar un puñado al momento de la siembra, y una vez afianzada, se puede proporcionar abono durante la temporada de crecimiento.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, los jardineros pueden disfrutar de esta planta trepadora con una cascada de flores púrpura. Ya sea para embellecer un muro, una pérgola o simplemente un balcón.