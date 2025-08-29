Inicio Sociedad planta
La planta trepadora que se llena de flores púrpura y se puede cultivar en septiembre

Esta planta ornamental añade color a cualquier jardín. Además, es fácil de mantener ya que requiere muy poco mantenimiento

La enredadera que llenará de color tu jardín. Imagen: Freepik

Las plantas trepadoras o enredaderas tienen la capacidad de embellecer muros y estructuras, además de que pueden crear jardines verticales y proporcionar sombra para el verano. Además, cuando poseen flores tienen un encanto particular, ya que revisten las fachadas del hogar forma natural.

Las enredaderas no ocupan demasiado espacio en el suelo, ya que se extienden verticalmente por cualquier estructura que elijas, y aportan luminosidad y un toque natural a cualquier ambiente. A continuación, te contamos sobre una planta trepadora que es ideal para cultivar en septiembre en tu jardín.

En septiembre llega la primavera, por lo que es momento de ponerse a trabajar en jardinería. Esta temporada es ideal para cultivar un frijol jacinto morado, que es una planta anual que exhibe hermosas flores de color rosa púrpura, y tiene curiosas vainas de un púrpura rojizo.

Esta planta es ideal para llenar el jardín de flores. Imagen: Freepik

El frijol jacinto morado cuyo nombre científico es Lablab purpurea, es una trepadora originaria de África o la India, aunque se ha extendido a otras regiones templadas y cálidas del mundo. Como es ideal para cubrir rápidamente grandes áreas, se convierte en la favorita de muchos jardineros.

Cómo cultivar esta planta en septiembre

Según los expertos de Gardening Know How, esta planta se puede cultivar a partir de semillas o plántulas. Si tienes paciencia y quieres un crecimiento más vigoroso y natural, lo mejor es sembrar desde semillas directamente en el sitio definitivo. Pero si buscas resultados rápidos o no tienes mucha experiencia, las plántulas de vivero pueden ser más prácticas.

Las judías jacinto moradas no son muy exigentes con el tipo de suelo, pero crecen mejor a pleno sol. Sin embargo, estas plantas requieren un soporte resistente de al menos tres a cuatro metros de altura. Muchos directamente prefieren cultivarla en un enrejado, una cerca o una pérgola resistente.

Es importante regar regularmente para mantener la tierra húmeda, pero no encharcada. Una vez establecida, esta planta tolera la sequía, pero el riego constante favorece el crecimiento y la floración.

El frijol jacinto puede tener flores rosa, púrpuras o blancas. Imagen: Freepik

Generalmente, el frijol jacinto suele empezar a florecer en verano y continúa hasta el otoño. En climas cálidos, se extiende la temporada de crecimiento y la planta se mantiene con flores fragantes hasta la primera helada.

Otro detalle para tener en cuenta es proporcionar un buen fertilizante. Lo ideal es colocar un puñado al momento de la siembra, y una vez afianzada, se puede proporcionar abono durante la temporada de crecimiento.

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, los jardineros pueden disfrutar de esta planta trepadora con una cascada de flores púrpura. Ya sea para embellecer un muro, una pérgola o simplemente un balcón.

