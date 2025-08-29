6 cuidados claves del Palo de Brasil, la planta decorativa que llenará de color tu casa

Palo de Brasil (2) Palo de Brasil, la planta que no necesita de muchos cuidados.

¿Qué cuidados necesita el palo de Brasil?

RIEGO

El riego debe ser moderado. Te darás cuenta que esta planta necesita agua cuando la tierra de la superficie esté seca. Evita el exceso de agua.

LUZ

La luz debe ser indirecta, ya que el palo de Brasil prefiere la luz brillante sin Sol directo. Por ejemplo, puedes colocarla cerca de una ventana.

HUMEDAD

Si bien mencionamos que el riego debe ser moderado, te aconsejamos rociar agua (con ayuda de un pulverizador) las hojas. De esta manera las hojas no se secarán, y no se volverán marrones. Además, al pulverizar agua en sus hojas, el ambiente no estará tan seco.

TEMPERATURA

La temperatura ideal es entre 18 y 25 grados. Te aconsejamos mantener el palo de Brasil lejos de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

FERTILIZANTE

El fertilizante debe ser líquido, y hay que aplicarlo cada 15 días en primavera y verano.

PODA Y LIMPIEZA

Te recomendamos retirar las hojas secas para que no afecten a las demás; y también tienes que quitar el polvo de las hojas. Esto ayudará a que la fotosíntesis sea mucho mejor.