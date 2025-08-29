6 cuidados claves del Palo de Brasil, la planta decorativa que llenará de color tu casa

La planta palo de Brasil, conocida científicamente como Euphorbia tirucalli, es nativa de África, pero con el tiempo comenzó a extenderse a otros países de Latinoamérica, y es por ello que ahora lo conocemos como palo Brasil.
Esta planta suculenta se caracteriza por su tallo grueso y cilíndrico que crece verticalmente, alcanzando alturas impresionantes en su hábitat natural y como planta de interior. Sus ramas son delgadas y están repletas de hojas pequeñas que caen rápidamente, dejando al descubierto el tallo verde intenso, que es su rasgo distintivo.
Lo mejor de todo es que esta planta no necesita de muchos cuidados, por lo que es ideal para quienes recién están empezando a involucrarse en la jardinería.
RIEGO
El riego debe ser moderado. Te darás cuenta que esta planta necesita agua cuando la tierra de la superficie esté seca. Evita el exceso de agua.
LUZ
La luz debe ser indirecta, ya que el palo de Brasil prefiere la luz brillante sin Sol directo. Por ejemplo, puedes colocarla cerca de una ventana.
HUMEDAD
Si bien mencionamos que el riego debe ser moderado, te aconsejamos rociar agua (con ayuda de un pulverizador) las hojas. De esta manera las hojas no se secarán, y no se volverán marrones. Además, al pulverizar agua en sus hojas, el ambiente no estará tan seco.
TEMPERATURA
La temperatura ideal es entre 18 y 25 grados. Te aconsejamos mantener el palo de Brasil lejos de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.
FERTILIZANTE
El fertilizante debe ser líquido, y hay que aplicarlo cada 15 días en primavera y verano.
PODA Y LIMPIEZA
Te recomendamos retirar las hojas secas para que no afecten a las demás; y también tienes que quitar el polvo de las hojas. Esto ayudará a que la fotosíntesis sea mucho mejor.