Las recomendaciones y advertencias por la tormenta de Santa Rosa que llegará con intensas lluvias

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo explicó a Radio Nihuil que este sistema que ingresará y se mantendrá durante dos días también afectará la alta montaña con nevadas. Por esto mismo, los coordinadores del Paso Cristo Redentor ya anunciaron el cierre del túnel internacional durante todo el sábado.

Lo que pasará con la tormenta de Santa Rosa

Elizabeth Naranjo Tamayo explicó que estas lluvias serán consecuencia de un sistema llamado "baja segregada" que es un núcleo frío que se instala en altura y que puede quedarse inmóvil varios días, por lo que se generan estas situaciones generalmente en invierno y en primavera.

La especialista sostuvo que este sistema se alimenta de calor y humedad, justo lo que ocurrió en esta última semana cuando las máximas superaron todos los días los 20 grados.

frío pronóstico del tiempo lluvia invierno (20).jpeg Las lluvias que traerá la tormenta de Santa Rosa comenzarán en la noche del viernes o madrugada del sábado y seguirán hasta el domingo en la noche. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En cuanto a la humedad, si bien no estuvo muy elevada en estos días, desde la mañana de este viernes ya se registraba 56% de humedad, lo que sirve para esta baja segregada que traerá lluvias.

"Es muy difícil de pronosticar porque es muy dinámico. Uno puede tener una idea de los posibles efectos como vientos del sur y abundantes lluvias, pero no se puede saber cuánto va a caer", por lo que recomendó a los mendocinos estar muy atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.

Posible récord y nevadas en alta montaña con la tormenta de Santa Rosa

"Se puede romper el récord histórico de precipitación máxima diaria para el mes de agosto que es de 19,3 milímetros y que fue el 29 de agosto de 2024. Fue uno de los últimos pronósticos del doctor en meteorología Federico Norte en Radio Nihuil", detalló Elizabeth.

Dijo que a lo largo de este fin de semana "los valores de precipitación acumulada podría ser entre 60 y 80 milímetros en el Valle de Uco, sur y Gran Mendoza, es muchísimo y podrían ser superados de manera puntual".

frío pronóstico del tiempo lluvia invierno (19).jpeg La tormenta de Santa Rosa podría traer lluvias de diversa intensidad y hay una alerta amarilla para toda la provincia. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Además, no descartó que en medio de esta tormenta de Santa Rosa, también ocurran tormentas en algunos sectores: "Será persistente en toda la provincia el sábado y domingo, ambos días va a estar con viento moderado del sur, y hay una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por lluvias de variada intensidad las cuales por momentos pueden ser fuertes".

Como si fuese poco, también habrá un marcado descenso de temperatura con casi nada de amplitud térmica, ya que el sábado se espera una mínima de 9 grados y una máxima de apenas 10 grados, mientras que el sábado el termómetro de moverá entre los 6 grados de mínima y 7 grados de máxima.

La tormenta de Santa Rosa también llega con nevadas

La meteoróloga agregó que este fenómeno también afectará la cordillera con nevadas de variada intensidad. "Puede nevar entre 30 y 60 centímetros en alta montaña de Mendoza".

Esto coincide con los pronósticos consultados con los coordinadores del Paso Cristo Redentor que ya alertaron que durante el sábado el túnel internacional permanecerá cerrado.

Paso cristo redentor nevada nieve cierre (2) Se esperan nevadas en alta montaña y anunciaron el cierre del Paso Cristo Redentor, por la tormenta de Santa Rosa. Imagen ilustrativa.

Los diferentes servicios consultados señalaron que se esperan nevadas desde el mediodía del sábado hasta la noche. Y si nada cambia, ocurrirá lo mismo durante el domingo.

Elizabeth Naranjo Tamayo agregó que recién en la noche del domingo o madrugada del lunes cambian las condiciones del tiempo y terminan las lluvias que traerá la tormenta de Santa Rosa.