El uso oculto de las tijeras
En realidad, estas tijeras no han sido diseñadas para su uso en la cocina, sino que están destinadas a tareas específicas de jardinería. La parte con dientes de las tijeras se emplea para eliminar espinas de plantas como rosas, recortar hojas excesivas y despejar hojas secas o muertas que se acumulan en plantas trepadoras o setos. Por lo tanto, son una herramienta esencial para mantener el jardín en orden.
Con el paso del tiempo, esta función de las tijeras también ha encontrado lugar en la cocina. La parte dentada puede ser útil para limpiar verduras con tallos largos y hojas grandes. Además, puede emplearse para abrir botellas, tarros, envases sellados y ampollas de medicamentos, facilitando su apertura.
tijeras dentadas
Descubre el uso oculto de las tijeras dentadas. Imagen: Freepik
Trucos para afilar tijeras en casa
Si las tijeras que tienes en casa no cortan, quizás necesitas afilar.
- Papel lija: lo único que tienes que hacer es cortar trozos de papel de lija con las tijeras. Repite este paso varias veces para mejorar el filo.
- Papel de aluminio: dobla varias capas de papel de aluminio y haz varios cortes con las tijeras.
- Piedra de afilar: usa una piedra de afilar para tijeras o cuchillos. Pasa suavemente los filos de la herramienta por la piedra en movimientos circulares para afilarlos con cuidado.
- Lima de uñas: utiliza una lima de uñas para afilar las tijeras. Realiza movimientos suaves y continuos a lo largo de los filos de corte para mejorar su filo.