El uso oculto de las tijeras

En realidad, estas tijeras no han sido diseñadas para su uso en la cocina, sino que están destinadas a tareas específicas de jardinería. La parte con dientes de las tijeras se emplea para eliminar espinas de plantas como rosas, recortar hojas excesivas y despejar hojas secas o muertas que se acumulan en plantas trepadoras o setos. Por lo tanto, son una herramienta esencial para mantener el jardín en orden.

Con el paso del tiempo, esta función de las tijeras también ha encontrado lugar en la cocina. La parte dentada puede ser útil para limpiar verduras con tallos largos y hojas grandes. Además, puede emplearse para abrir botellas, tarros, envases sellados y ampollas de medicamentos, facilitando su apertura.

tijeras dentadas Descubre el uso oculto de las tijeras dentadas. Imagen: Freepik

Trucos para afilar tijeras en casa

Si las tijeras que tienes en casa no cortan, quizás necesitas afilar.