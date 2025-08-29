Truco casero infalible: 2 consejos para limpiar el horno sin esfuerzo

Mantener la limpieza en la cocina es esencial, y tener que limpiar el horno puede convertirse en una tarea tediosa por el esfuerzo que nos conlleva, ya que encontramos restos de alimentos, grasa y hasta líquidos vaporizados que quedan impregnados a las paredes. Para nuestra suerte hay varios trucos caseros para hacerle frente a este problema.
Los trucos caseros no solo se han ganado el clamor de la gente por sus efectivos resultados, sino también por necesitar de muy pocos ingredientes, los cuales casi siempre tenemos en nuestro hogar. Es decir, que son fáciles de hacer y económicos.
La grasa y restos de comidas quemados son muy difíciles de sacar del horno, menos con este truco casero
Dentro de los trucos caseros más conocidos para poder limpiar nuestro horno, aparece el que se realiza con sal y agua, o con bicarbonato y vinagre.
Truco casero distinto: cómo usar limón para limpiar el horno sin esfuerzo
Todos los demás trucos caseros conllevan un esfuerzo físico, pero hay una alternativa, muy poco conocida, que quitará la suciedad interna del horno en minutos y sin tener que hacer nada. Para ello necesitaremos conseguir limones y un poco de agua.
De acuerdo a los que saben, este truco casero se lleva a cabo gracias al vapor, es por eso que quitaremos la suciedad del horno con las siguientes instrucciones:
Coloca un recipiente o una olla apta para horno con agua.
Añade el jugo de varios limones o un chorro de vinagre blanco al agua.
Introduce el recipiente en el horno y caliéntalo a 200°C (390°F) durante unos 20 o 30 minutos.
El vapor con limón o vinagre se encargará de aflojar la suciedad.
Una vez que se enfríe, simplemente limpia el interior del horno con un paño o esponja, y verás cómo la grasa se retira fácilmente.