Truco casero infalible: 2 consejos para limpiar el horno sin esfuerzo

Mantener la limpieza en la cocina es esencial, y tener que limpiar el horno puede convertirse en una tarea tediosa por el esfuerzo que nos conlleva, ya que encontramos restos de alimentos, grasa y hasta líquidos vaporizados que quedan impregnados a las paredes. Para nuestra suerte hay varios trucos caseros para hacerle frente a este problema.

Los trucos caseros no solo se han ganado el clamor de la gente por sus efectivos resultados, sino también por necesitar de muy pocos ingredientes, los cuales casi siempre tenemos en nuestro hogar. Es decir, que son fáciles de hacer y económicos.

truco casero limpieza . horno.jpg La grasa y restos de comidas quemados son muy difíciles de sacar del horno, menos con este truco casero

Dentro de los trucos caseros más conocidos para poder limpiar nuestro horno, aparece el que se realiza con sal y agua, o con bicarbonato y vinagre.

Truco casero distinto: cómo usar limón para limpiar el horno sin esfuerzo

Todos los demás trucos caseros conllevan un esfuerzo físico, pero hay una alternativa, muy poco conocida, que quitará la suciedad interna del horno en minutos y sin tener que hacer nada. Para ello necesitaremos conseguir limones y un poco de agua.

De acuerdo a los que saben, este truco casero se lleva a cabo gracias al vapor, es por eso que quitaremos la suciedad del horno con las siguientes instrucciones: