Colocar una taza de avena en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Colocar una taza de avena dentro de tu heladera puede darte grandes beneficios en particular. ¿Por qué recomiendan hacerlo?

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Pocos lo saben, pero el hecho de colocar una taza llena de avena en la heladera de la cocina puede darte grandes beneficios para el electrodoméstico en cuestión. Solo bastará con llenar una taza con este grano y posicionarlo en la zona donde se encuentran los diferentes alimentos.

La utilización de elementos caseros dentro de la heladera tiene como principal finalidad evitar problemas ligados al electrodoméstico, aunque lo cierto es que puede tener que ver también con la conservación de los distintos alimentos.

La avena puede darte grandes beneficios si es colocada en tu heladera

Por qué se debe colocar una taza llena de avena dentro de la heladera

Sucede que la avena tiene propiedades que la hacen eficaz para absorber humedad, aceites y olores, pudiendo ser usada como una alternativa natural para desodorizar la heladera.

Al colocar avena cruda en un recipiente abierto dentro de tu heladera, los almidones y fibras de la avena capturarán las moléculas volátiles del aire, ayudando a neutralizar los malos olores y logrando absorber la humedad.

Además de la avena, existen otros elementos caseros que puedes utilizar con la misma finalidad, como el bicarbonato de sodio o la sal, por nombrar algunos ejemplos.

Si vas a realizar este truco casero, debes dar por perdida la avena que utilices, ya que luego no podrá ser utilizada para nada porque estará húmeda.

La humedad y los malos olores desaparecerán de tu heladera a través de este truco casero

Ya lo sabes, si quieres eliminar los malos olores en tu heladera y absorber la humedad de la misma, será mejor que llenes una taza de avena y la coloques dentro del electrodoméstico.

Cómo usar la avena para absorber olores y humedad

  • Consigue avena cruda: busca copos de avena sin cocinar.
  • Usa un recipiente abierto: vierte la avena en una taza o en cualquier recipiente que no esté completamente cerrado, como una bolsa permeable, para permitir que el aire circule.
  • Colócala en el lugar deseado: pon el recipiente con avena en el frigorífico o en el interior del coche.
  • Deja que la avena actúe: deja que la avena absorba los olores y la humedad gradualmente.

