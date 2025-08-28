Colocar una taza de avena en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al colocar avena cruda en un recipiente abierto dentro de tu heladera, los almidones y fibras de la avena capturarán las moléculas volátiles del aire, ayudando a neutralizar los malos olores y logrando absorber la humedad.
Además de la avena, existen otros elementos caseros que puedes utilizar con la misma finalidad, como el bicarbonato de sodio o la sal, por nombrar algunos ejemplos.
Si vas a realizar este truco casero, debes dar por perdida la avena que utilices, ya que luego no podrá ser utilizada para nada porque estará húmeda.
Ya lo sabes, si quieres eliminar los malos olores en tu heladera y absorber la humedad de la misma, será mejor que llenes una taza de avena y la coloques dentro del electrodoméstico.
Cómo usar la avena para absorber olores y humedad
- Consigue avena cruda: busca copos de avena sin cocinar.
- Usa un recipiente abierto: vierte la avena en una taza o en cualquier recipiente que no esté completamente cerrado, como una bolsa permeable, para permitir que el aire circule.
- Colócala en el lugar deseado: pon el recipiente con avena en el frigorífico o en el interior del coche.
- Deja que la avena actúe: deja que la avena absorba los olores y la humedad gradualmente.