Colocar una taza de avena en la heladera: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al colocar avena cruda en un recipiente abierto dentro de tu heladera, los almidones y fibras de la avena capturarán las moléculas volátiles del aire, ayudando a neutralizar los malos olores y logrando absorber la humedad.

Además de la avena, existen otros elementos caseros que puedes utilizar con la misma finalidad, como el bicarbonato de sodio o la sal, por nombrar algunos ejemplos.

Si vas a realizar este truco casero, debes dar por perdida la avena que utilices, ya que luego no podrá ser utilizada para nada porque estará húmeda.

heladera, truco casero La humedad y los malos olores desaparecerán de tu heladera a través de este truco casero

Ya lo sabes, si quieres eliminar los malos olores en tu heladera y absorber la humedad de la misma, será mejor que llenes una taza de avena y la coloques dentro del electrodoméstico.

Cómo usar la avena para absorber olores y humedad