Cómo hacer una Pastafrola sin harina y sin azúcar: la receta con avena y maicena que lleva 8 ingredientes

Para esta tarta, vamos a reemplazar la harina común por avena y maicena. Además, para endulzar la masa le pondremos stevia y como relleno, un dulce de membrillo sin azúcar.
La harina de avena se puede preparar moliendo los copos de avena en la procesadora o licuadora, hasta formar un polvo. De lo contrario, puedes conseguir este ingrediente en cualquier dietética o tienda de alimentos naturales.
receta pastafrola (1).jpg
La pastafrola con harina de avena es una opción saludable y riquísima para disfrutar en la merienda sin culpa.
¿Qué necesitas para hacer una pastafrola de avena sin azúcar?
Ingredientes:
- 1 huevo
- 2 cdas. de edulcorante o stevia
- 1 cda. de miel
- 1 chorrito esencia de vainilla
- 7 cdas. de avena
- 7 cdas. de harina de avena o maicena
- Ralladura de medio limón
- Dulce de membrillo (sin azúcar), a gusto
Cómo elaborar una pastafrola con harina de avena
- Primero, en un bowl, coloca la harina de avena junto con los copos de avena. En el centro, agrega el huevo, la miel y la stevia. Combina bien hasta formar una masa pegajosa.
- A continuación, reserva un poco de la masa y el resto distribúyela sobre una tartera enmantecada y enharinada con maicena. Cocina en el horno precalentado a 180°C por solo 3 minutos.
- Una vez precocida la base, agrega el dulce de membrillo y realiza el enrejado de tiritas con la masa sobrante. Manda al horno nuevamente por 5 minutos o hasta que la pastafrola con harina de avena se dore por completo.
RECETA PASTAFROLA CASERA.jpg
Receta de la pastafrola, pero con ingredientes sanitos.
Ya tienes una pastafrola saludable sin harina y sin azúcar para deleitar tu paladar cuantas veces quieras y sin culpa.