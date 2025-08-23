Inicio Recetas Pastafrola
Cómo hacer una Pastafrola sin harina y sin azúcar: la receta con avena y maicena que lleva 8 ingredientes

Esta pastafrola se hace con masa de harina de avena y dulce de membrillo sin azúcar. Es una de las recetas más saludables de esta tarta tradicional

Antonella Prandina
Antonella Prandina
La pastafrola tradicional lleva harina, pero esta receta saludable se prepara con avena y sin azúcar. Foto: iStock.

La pastafrola es la tarta dulce artesanal más preparada en los hogares argentinos, especialmente por las abuelas, y en todas las panaderías del país. Su versión original lleva harina común y dulce de membrillo entre sus ingredientes, pero hay otras recetas saludables sin azúcar y con harinas integrales, como la de avena.

En esta ocasión le vamos a dar un giro de 360 grados a la receta italiana tradicional. Esta pastafrola tiene el mismo formato: una tarta con una masa rellena de dulce de membrillo y adornada con tiras delgadas de la misma masa, formando un enrejado. Lo que sí cambia son sus ingredientes.

La receta de una pastafrola muy saludable: lleva harina de avena y es sin azúcar.

Recetas: pastafrola con harina de avena

La pastafrola tradicional se prepara con harina de trigo y lleva dulce de membrillo como relleno. Sin embargo, existen un montón de recetas saludables sin harina y sin azúcar.

Para esta tarta, vamos a reemplazar la harina común por avena y maicena. Además, para endulzar la masa le pondremos stevia y como relleno, un dulce de membrillo sin azúcar.

La harina de avena se puede preparar moliendo los copos de avena en la procesadora o licuadora, hasta formar un polvo. De lo contrario, puedes conseguir este ingrediente en cualquier dietética o tienda de alimentos naturales.

La pastafrola con harina de avena es una opción saludable y riquísima para disfrutar en la merienda sin culpa.

¿Qué necesitas para hacer una pastafrola de avena sin azúcar?

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 2 cdas. de edulcorante o stevia
  • 1 cda. de miel
  • 1 chorrito esencia de vainilla
  • 7 cdas. de avena
  • 7 cdas. de harina de avena o maicena
  • Ralladura de medio limón
  • Dulce de membrillo (sin azúcar), a gusto

Cómo elaborar una pastafrola con harina de avena

  1. Primero, en un bowl, coloca la harina de avena junto con los copos de avena. En el centro, agrega el huevo, la miel y la stevia. Combina bien hasta formar una masa pegajosa.
  2. A continuación, reserva un poco de la masa y el resto distribúyela sobre una tartera enmantecada y enharinada con maicena. Cocina en el horno precalentado a 180°C por solo 3 minutos.
  3. Una vez precocida la base, agrega el dulce de membrillo y realiza el enrejado de tiritas con la masa sobrante. Manda al horno nuevamente por 5 minutos o hasta que la pastafrola con harina de avena se dore por completo.
Receta de la pastafrola, pero con ingredientes sanitos.

Ya tienes una pastafrola saludable sin harina y sin azúcar para deleitar tu paladar cuantas veces quieras y sin culpa.

